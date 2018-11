De Minaur debuta con victoria en las Next Gen ATP Finals

Alex de Minaur comenzó su andadura en la segunda edición de las Next Gen ATP Finals con una victoria sencilla ante el tenista italiano invitado por la organización Liam Caruana. El tenista australiano no tuvo problemas para lograr la victoria ante el número 622 del mundo y se hizo con un triunfo en sets corridos por 4-1, 4-1 y 4-2. Esta victoria coloca al joven de 19 años líder de su grupo y se verá las caras en esta segunda ronda de la fase de grupos con el otro tenista que ha ganado en su grupo, el ruso Andrey Rublev.

El australiano comenzó bien el partido contando con tres bolas de rotura. Sin embargo, Caruana logró conectar tres buenos servicios y fue capaz de mantener el servicio, además, conectó un gran servicio directo en el punto que le dio su primer juego en este torneo. A partir de ahí el tenista invitado por la organización no pudo hacer nada contra de Minaur. El joven de 19 años comenzó a dominar el partido y logró dos roturas consecutivas que le dieron la primera manga por 4-1. Alex sacó muy bien durante el primer set y logró conectar golpes ganadores tanto de derecha como de revés.

La cosa iba a ser muy parecida en la segunda manga, Caruana fue capaz de mantener el servicio en su primer juego al servicio pero a partir de ahí se volvió a verse completamente superado por el cuarto cabeza de serie. De Minaur logró la rotura en el cuarto juego y consolidó en un juego que se le complicó más de lo normal ya que lo ganó con su tercera bola de set y en un punto decisivo con 40 iguales. Consolidar esa rotura además le dio también la segunda manga al australiano que estaba a tan solo un set de su primera victoria.

El tercer set fue la misma historia, Caruana volvió a mantener el servicio en su primer juego pero en ya en el siguiente volvió a cometer errores graves que le dejaron la rotura y casi el partido en bandeja de plata a de Minaur. El australiano no desperdició esos regalos y mantuvo la diferencia de dos juegos ya durante el resto del encuentro. De Minaur ganó la tercera manga por 4-2 y logró la primera victoria de su carrera en las Next Gen ATP Finals, el joven australiano es uno de los principales favoritos para ganar el torneo y no ha decepcionado en absoluto en su debut. Caruana no tuvo opciones y se tendrá que ver las caras con Fritz en un duelo por la supervivencia en este torneo.