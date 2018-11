Fritz continúa con vida en las Next Gen ATP Finals

Taylor Fritz se hizo con la victoria en la segunda jornada de las Next Gen ATP Finals. El tenista americano perdió el primer set contra todo pronóstico pero a pesar de todo remontó y se hizo con una victoria clave en la lucha por alcanzar las semifinales. El partido estuvo muy igualado hasta el desenlace del tercer set que fue el punto de inflexión del partido. Gran imagen de Caruana que estuvo luchando por la victoria pero que finalmente se tuvo que conformar con ganar solo un set. El americano se llevó la victoria por tres sets a uno, 1-4, 4-1, 4-3 y 4-2.

El jugador local golpea primero

Caruana comenzó bien también en este partido con el saque, mantuvo su servicio en blanco en el primer juego y al contrario que en su partido ante de Minaur, siguió mostrando ese gran nivel durante toda la primera manga. El italiano volvió a mantener su servicio en blanco y contra todo pronóstico dio el primer golpe en la mesa en el juego siguiente. Caruana logró en un punto decisivo un gran golpe ganador de revés que le dio la primera rotura del partido. En el juego siguiente el italiano sacó para ganar el primer set y contó con cuatro bolas de set. Sin embargo, Fritz no se rindió y peleó todos los puntos, el americano salvó tres bolas de set pero no pudo con la cuarta. Tras un error forzado del americano, Caruana se hizo con el primer set, su primer set en este torneo.

Fritz comienza su remontada

El tenista americano se puso las pilas y comenzó a sacar mejor, Fritz mantuvo sin problemas su servicio en los dos primeros juegos y se fue a por la rotura en el cuarto juego de esta segunda manga. Taylor tuvo un 0-30 al inicio de ese cuarto juego que le permitió luego contar con dos bolas de rotura. Fritz no aprovechó la primera ya que Caruana atacó muy bien pero en la segunda el italiano cometió un error no forzado con su revés y le entregó la primera rotura del partido al americano que sacó para ganar el set en el juego siguiente. Fritz no tuvo problemas tampoco en este juego con su servicio y pudo llevarse este segundo set y empatar a uno el partido.

Tercer set muy igualado

Los dos tenistas mantuvieron sus servicios sin problemas durante este tercer set y la muerte súbita se vio obligada a decidir por primera vez en el partido. El desempate de este tercer set fue igual que toda la manga, muy igualado, los dos tenistas llegaron empatados a todos los cambios de lado. Caruana mostró un gran nivel, logrando grandes golpes ganadores, uno increíble con una volea lanzándose hacia el suelo. El italiano tuvo sus oportunidades para ganar el set pero finalmente fue Fritz quién se llevó el desempate. El americano con dos grandes servicios le dio la vuelta al marcador y con un gran globo logró hacerse con el tercer set y ponerse por delante por primera vez en el partido.

El partido llega a su fin

Este cuarto set se decidió en el tramo final, como todos los anteriores. Esta vez no fue necesaria una muerte súbita ya que Fritz logró una rotura decisiva cuando Caruana sacaba para mantenerse en el encuentro. El americano con un gran resto se fabricó sus dos primeras bolas de partido y se llevó su primera victoria en este torneo tras un nuevo error no forzado de Caruana, esta vez con su derecha. Partido muy entretenido e igualado que trajo una gran versión del jugador italiano invitado.

Fritz se queda con una victoria y una derrota antes de ese partido clave y decisivo que jugará en la última jornada de la fase de grupos ante Alex de Minaur. Caruana queda eliminado de estas Next Gen ATP Finals pero el tenista italiano intentará despedirse de este torneo con una victoria y buscará convertirse en el primer italiano en ganar un partido en este prestigioso torneo que se disputa en su país. El jugador local se verá las caras con Andrey Rublev, por lo que no lo tendrá muy fácil.