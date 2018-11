De Miñaur escapa de Munar y avanza a la final

Siendo el primer enfrentamiento entre ambos en un torneo de esta importancia (en 2016 Munar le ganó en el ITF de Vic 7-6 7-6 y en 2017 también fue victoria para el español pero en esta ocasión fue en la final del Challenger de Segovia donde ganó por 6-3 6-4), De Miñaur y Munar irían a por todas para conseguir el tan ansiado pase a la final del Next Gen ATP Finals 2018 que se está disputando en la ciudad de Milán. Algo para destacar es que los dos tenistas están participando de este torneo por primera vez en sus carreras (De Miñaur se clasificó por ser cuarto en el ranking camino a Milán 2018 y Munar entró al ser octavo).

Para llegar a esta instancia, por el lado de De Miñaur, éste ganó los tres partidos del Grupo B y se terminó quedando con el primer puesto (venció al italiano Liam Caruana 4-1 4-1 4-2, al ruso Andrey Rublev 4-1 3-4 4-1 4-2 y al estadounidense Taylor Fritz por 4-3 4-1 4-2). Munar en cambio pasó a esta fase siendo segundo del Grupo A y con la ayuda del griego Stefanos Tsitsipas (el español había caído en la primera jornada frente a Stefanos por 3-4 3-4 4-3 2-4, luego cayó ante el polaco Hubert Hurcakcz por 2-4 2-4 4-2 4-3 1-4 y tras vencer al estadounidense Frances Tiafoe 4-1 4-3 4-1, la victoria de Tsitsipas frente a Hurcakcz por 4-1 4-3 4-1 le cedió el pase al mallorquin ya que tuvo más sets a favor y menos en contra que el polaco).

El Tie Break define

Con la Pista Principal en Milán y llena de fanáticos ansiosos por ver buen tenis, De Miñaur y Munar estaban listos para dar comienzo al Día Cuatro de actividad y así decidir al primer finalista del Máster Next Gen. Munar iniciaría el juego con su servicio y sin complicaciones se haría del primer game (1-0). De Miñaur seguiría los pasos de rival realizando un gran saque (1-1) y Jaume continuaría al frente del partido (2-1). El australiano estaría a punto de perder su servicio pero lograría salir ileso de esa situación y empataría en 2-2. Al siguiente juego y con apenas 15 minutos de partido, Munar realizaría un game perfecto para ponerse por delante en el marcador (3-2) y estar más cerca de quedarse con el primer set de la semifinal. Minutos más tarde De Miñaur imitaría a su rival exigiendo que la definición del set se lleve a cabo en un tie break (3-3).

En la muerte súbita, Munar ganaría su saque (1-0) y le quebraría a De Miñaur para ponerse rápidamente arriba por 2-0. Alex descontaría al instante (2-1) pero el español aprovecharía una caída del australiano para anotar el 3-1. Para alegría de los fanáticos de Alex, éste lograría su mini quiebre y con su primer turno de saque alcanzaría a igualar al español (3-2 y 3-3). Sin embargo, el mallorquin le devolvería el favor al australiano (4-3) pero haría que De Miñaur logre vengarse rápidamente para volver a empatar el tie break (4-4). Munar saldría ileso de su segundo saque (5-4) y por tercera vez el español se adueñaría del servicio que poseía Alex (6-4). Sin rendirse, De Miñaur salvaría un set point (6-5) pero no sería suficiente para ahogar el hambre de Jaume que luego si aprovecharía su ventaja para sellar el primer set en 7-5 (7-5 el tie break)

No te creas tan importante

Ya con el primer set en el pasado, De Miñaur sabía que si ajustaba más sus definiciones iba a poder dejar en claro porqué se clasificó primero del Grupo B. Este comenzaría de buena manera al quedarse con el primer game (1-0 De Miñaur) y luego se adjudicaría el primer quiebre del partido tras utilizar su tercer break point consecutivo (2-0).

Alex lucha por su game. Imagen-Zimbio

Jaume intentaría reaccionar para evitar un 3-0 muy rápido pero la sed de sangre de Alex le haría confirmar el quiebre para conseguir la ventaja antes mencionada. Munar descontaría gracias a su servicio (3-1) pero no frenaría a De Miñaur que sin problemas finalizaría el segundo set con un parcial de 4-1.

De Miñaur apreta

Con un set por cada lado, ambos tenistas comenzaría a quemar más sus cartuchos para empezar a definir al primer finalista. Alex sin perder el tiempo le quebraría el saque a Munar por segunda vez en el encuentro (1-0) y para lastimar más la moral del español, confirmaría el quiebre poniéndose así 2-0 arriba.

Jaume respondería con un game perfecto (40-0) para descontar en 2-1 pero un avasallante De Miñáur marcaría el 3-1 a su favor. Con la responsabilidad de servir para seguir con vida en el tercer set, Munar sería vulnerado nuevamente por su rival dándole así el set por 4-1 (quinto break point para Alex).

Jaume revive

Llegando al final del encuentro, Munar decidiría dejar todo su tenis para intentar frenar a De Miñaur. Para lamento del mallorquin, Alex le arrebataría dos oportunidades de quiebre y éste se pondría adelante por 1-0. Dejando atrás la mala racha, Jaume si lograría defender su saque y evitaría que De Miñaur se aleje en el cuarto set (1-1). Sin que el pulso le temblara, el australiano haría un juego perfecto (40-0) para volver al mando del partido (2-1), Munar lo imitaría igualando así en 2-2 pero con un gran saque, De Miñaur daría vuelta un 0-15 para ponerse 3-2.

Munar quiere ganar a toda costa. Imagen-Zimbio

Sorprendiendo a Munar, Alex apretaría de tal forma que obtendría tres match points a su favor (40-0). Sin embargo, dos errores muy caros le costarían al australiano su posibilidad de ya clasificar a la final y le darían una nueva esperanza a Munar (3-3). El tie break se abriría sin la presencia del quiebre en cuatro juegos seguidos (1-0 Alex, 1-1 y 2-1 Munar, 2-2 y 3-2 Alex, 3-3 y 4-3 Munar) hasta que el mallorquin lograría el mini quiebre en dos ocasiones conseguiendo su primer set point (5-3 y 6-3 Jaume). De Miñaur achicaría distancias adueñándose del servicio de Munar (6-4) pero no sería suficiente para frenar al español que anotaría el 7-4 que mandaría la definición a un quinto set (4-3 el set).

Hay finalista

Luego de una hora con treinta y nueve minutos, los fanáticos tendrían dos realidades diferentes en la pista. Por un lado De Miñaur tuvo cuatro match points para quedarse con el partido y por el otro Munar pudo salir a flote exigiendo así el quinto set. La cara de Munar se transformaría al ver cómo esa última bola se iría ancha provocando que De Miñaur se quedara con el primer game y con su servicio por cuarta vez en el encuentro (1-0). Sin complicaciones, el australiano confirmaría el quiebre (2-0) y Munar descontaría en 2-1 para seguirlo de cerca al australiano.

Alex volvería a usar su mejor arma (el servicio) para anotar el 3-1 y en esta ocasión el punto definitivo le arrebataría su nueva chance de ganar el encuentro (en 40-40 no hay ventaja y Munar lo usaría para descontar en 3-2). Con la responsabilidad de sacar para partido, De Miñaur no tendría compasión y con un error de Munar, se llevaría el último set por 4-2. De esta manera el australiano Alex De Miñaur, tras dos horas de juego, se clasificaría a la final del Next Gen ATP Finals 2018 por primera vez en su carrera y tendrá que enfrentar al ganador del encuentro entre el griego Stefanos Tsitsipas y el ruso Andrey Rublev.