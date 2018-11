La República Checa, a un paso de reconquistar la Copa Federación

Le costó más de lo esperado, pero la República Checa cumplió con los pronósticos. El equipo comandado por Petr Pala se hizo con los dos primeros puntos de la final de la Copa Federación 2018, que se está celebrando este fin de semana en el O2 Arena de Praga, y deja al vigente defensor del título, Estados Unidos, al borde del abismo. En el encuentro más disputado, Barbora Strycova se deshizo en tres mangas (6-7(5) 6-1 y 6-4) de la número uno visitante, Sofía Kenin, mientras que Katerina Siniakova, líder del equipo local, venció por la vía rápida a Alison Riske, segunda espada visitante, por 6-3 y 7-6(2).

Pese a ser, oficialmente, la número dos del equipo, Barbora Strycova se sentía obligada a sumar este primer punto de la eliminatoria. La checa fue consciente durante todo el encuentro de la enorme presión que ostentaba sobre sus hombros, una presión que casi le cuesta la victoria frente a la debutante Sofía Kenin, número 52 del mundo. La estadounidense no tenía nada que perder y su plan, ser agresiva constantemente, funcionó en un primer set en el que remontó varias veces un marcador adverso. Strycova estuvo por delante 3-1 y 4-3 pero su excesiva ansiedad por hacerlo bien frente a su público se volvió en su contra, terminando por ceder este primer parcial en la muerte súbita por 7-5.

Números muy parejos entre ambas jugadoras que dejan clara la enorme igualdad existente en el partido: mismos errores no forzados, 32, y dos golpes ganadores más por parte de Kenin, 23 por 21

Verse por debajo en el marcador no entraba en los planes de Strycova, necesitada de dar un paso adelante en términos de agresividad y no depender tanto del contraataque. La mayor consistencia y el oficio de la número dos local quedó patente en un segundo set muy engañoso si nos atenemos sólo al marcador final. Kenin dispuso de seis bolas de rotura pero no fue capaz de hacer efectiva ninguna de ellas. Durante esta manga, Strycova demostró también el porqué de su éxito en la disciplina de dobles (es la actual número cinco del mundo). La checa se sirvió de su servicio, acompañado de una mayor presencia en la red, para salvar cada una de esas seis bolas de ‘break’. En cambio, ella sí que aprovechó dos de las tres oportunidades que dispuso para poner el 6-1 con el que se nivelaba el encuentro.

La inercia que había logrado la jugadora local se mantuvo en la manga definitiva. Más confiada y sobre todo, más tranquila a nivel mental, Strycova mandó sin fisuras desde el fondo de pista imponiendo un ritmo que Kenin ya no podía aguantar. La estadounidense luchó y mostró carácter pero finalmente y tras casi dos horas y tres cuartos de intensa batalla, Strycova puso el 1-0 tras llevarse por 6-4 el set decisivo. A la que checa le costó cerrar el partido. De hecho, tuvo que esperar a su segunda oportunidad para hacerlo, pero reaccionó en el momento justo para lograr el triunfo.

Siniakova ejerce de líder ante Riske

Más sencillo lo tuvo la número uno local, Katerina Siniakova, que puso el 2-0 en la eliminatoria tras una victoria trabajada por 6-3 y 7-6(2) ante Alison Riske, número 63 del mundo y segunda jugadora visitante. No fue una superioridad aplastante, pero Siniakova supo mandar con su saque y su revés ante una Riske algo más irregular. La checa, que terminó con 19 golpes ganadores por 23 errores no forzados, se llevó el primer parcial por 6-3 tras lograr dos roturas de saque, una de ellas en el siempre clave octavo juego, por una de su rival.

Riske opuso más resistencia en un segundo set en el que comenzó mandando por 3-1. Sin embargo, la estadounidense no pudo confirmar la rotura y con ello se escapó una gran oportunidad de haber nivelado la balanza. Poco a poco y a base de oficio, Siniakova se fue acercando a la victoria, la cual finiquitó en el desempate por un claro 7-2. Antes ya dispuso de su servicio para cerrar el encuentro, pero Riske logró alargar el mismo, aunque inútilmente, puesto que Siniakova no se dejó llevar por los nervios y terminó venciendo con claridad en el 'tie-break'.

De esta manera, la teórica superioridad del combinado local sobre un equipo norteamericano plagado de ausencias notables se va haciendo realidad. En la jornada de mañana domingo, que dará comienzo a las 12:00 del mediodía, el país centroeuropeo tendrá tres balas para sentenciar la serie y con ello la final. Primero, será el turno de las dos números uno, Siniakova y Kenin. Si ésta consigue la victoria, se disputaría el cuarto punto entre Strycova y Riske. En el quinto y definitivo entraría en juego el doble, formado en un principio por Krejcikova y Siniakova en el bando local y Collins y Melichar por el visitante.