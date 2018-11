Siniakova da a la República Checa su undécima Copa Federación

Por partidos como el de hoy entre Katerina Siniakova y Sofía Kenin, la Copa Federación es especial, diferente. Representar a tu país es algo único, va más allá de ser considerado simplemente un trabajo. El orgullo, carácter y pasión que ambas jugadoras demostraron por su país en el día de hoy no tiene parangón ni nada que se le parezca. Tras tres horas y 44 minutos de una extenuante batalla en la que el límite, físico y emocional, fue sobrepasado en infinidad de ocasiones, la número uno checa dio a su país el tercer y definitivo punto (7-5 5-7 y 7--5) con el que se cierra una final dominada por el conjunto local pero en el que las visitantes, Estados Unidos, demostraron su condición de vigentes campeonas pese a no contar con sus mejores jugadoras.

Hubo mucha más tensión que calidad: Siniakova, 24 winners por 43 errores no forzados. Kenin, 42 y 76, respectivamente

Desde el primer punto, el encuentro fue un drama. Raro fue el juego que no llegó mínimo al 'deuce' o que no sobrepasó los diez minutos de duración. En esta competición, el ránking es lo de menos y así lo entendió Kenin, que fue a remolque durante casi todo el partido y que a punto estuvo de culminar una remontada que hubiera mantenido vivo a su país en la final. Como decimos, Siniakova llevó el peso del choque pero las ganas y los nervios de tamaña responsabilidad, como es cerrar una final de Copa Federación, no la dejaban poner tierra de por medio. La jugadora local se llevó el primer set por 7-5 y llegó a dominar 3-0 en el segundo.

Pero un 'break' no era garantía de nada. Kenin, de origen ruso pero establecida desde pequeña en Estados Unidos, mostró el orgullo 'yankee' para darle la vuelta al set y devolver el 7-5 a su rival. Ya se habían consumido las dos horas y todavía quedaba todo un set para dilucidar si la final seguiría o no viva. Llegaba el momento en el que el corazón y la fé sustituirían a la calidad. El guión del partido no cambiaba un ápice y como en los dos sets anteriores, Siniakova comenzó arriba en el tercero. La número uno local volvió a adelantarse con un tempranero 'break' y tuvo varias opciones, tres concretamente, para ponerse 5-1 y servicio. Bien por su propia ansiedad o por el coraje de la debutante Kenin, a Siniakova la visitaron sus propios fantasmas y pareció derrumbarse cuando más cerca lo tenía.

En un abrir y cerrar de ojos, Kenin, con un vendaje en el muslo izquierdo, ganó cuatro juegos consecutivos para ponerse por primera vez por delante en el partido por 5-4. La cara de Siniakova era todo un poema. La joven de 22 años se encontraba abatida, a punto de llorar. Pero lo que no sospechaba es que el guión de esta película la reservaba el mejor y más dramático de todos los finales. Con 40-15 a su favor, Kenin lo tenía todo en su mano para darle a Estados Unidos una oportunidad de soñar pero el miedo a ganar pudo con ella. Todo lo que había remado para llegar a ese momento se destruyó en apenas un par de puntos. La estadounidense desperdició esos dos puntos de partido y revivió a Siniakova, que dio otra vuelta al choque, esta vez sería la definitiva, para poner el 7-5 en el marcador y desatar la euforia en el O2 Arena de Praga.

Como no podía ser de otra manera tras este esfuerzo sobrehumano, Kenin fue consolada por la propia Siniakova, con la que se fundió en un emotivo abrazo, y por el resto de su equipo, orgulloso de la actitud que había mostrado su jugadora, que dentro de tres días cumplirá 20 años y debutante en esta competición. A buen seguro, ganará mucho impulso en su carrera tras esta gran experiencia. Pero sólo uno, o una en este caso, puede vencer en este deporte. Y esa ha sido hoy Katerina Siniakova, también muy joven (22 años) y con otro brillante futuro por delante. La checa tuvo que luchar durante todo el partido con su propia ansiedad y encontró el premio a ello ayudando a su país a recuperar la hegemonía en una competición que en esta última década habla checo. Once títulos y seis de los últimos ocho para esta gran potencia del tenis mundial que no para de sacar talentos, uno tras otro.