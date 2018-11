Nishikori derrota a Federer cuatro años después

Kei Nishikori no tenía un debut nada cómodo en las ATP Nitto Finals de Londres frente a Roger Federer. El suizo le había vencido nueve días atrás en el Masters 1000 de París, pero esta vez la historia fue muy diferente, y es que el japonés consiguió llevarse el triunfo en dos mangas (7-6(4), 6-3), mostrando un nivel de juego sobresaliente y siendo el primer jugador que es capaz de vencer a Federer en un partido de la fase de clasificación de este torneo sin perder ningún set.

Como era de esperar, Federer salió muy metido en el partido, fiable con su saque y a la espera de encontrar su oportunidad para decantar el primer set a su favor. Pero Nishikori fue capaz de igualar ese nivel y no concedió ni una sola opción de rotura al suizo. Los dos jugadores forzaron la máquina en el tramo final pero no pudieron evitar llegar al desempate, donde un Nishikori muy inspirado se aseguró una ventaja de 6-1, y aunque Federer estuvo a punto de remontar, el helvético no pudo evitar que la muerte súbita cayera del lado del tenista asiático.

El suizo necesitaba reaccionar y lo hizo nada más comenzar el segundo set rompiendo el saque de su rival. Pero Nishikori consiguió devolverle el break inmediatamente y la igualdad vista en el primer parcial volvió a aparecer. Federer parecía tener algo más de control sobre el juego, pero en el sexto juego encajó un break que acabó de enterrar sus opciones de remontada. Al otro lado de la red, un Nishikori excepcional consiguió mantener sus dos servicios para cerrar el encuentro tras una hora y 29 minutos.

Con este triunfo, el japonés se coloca a la cabeza del grupo junto a Kevin Anderson, que venció a Dominic Thiem en el otro partido de la jornada (6-3, 7-6(10)). En la segunda jornada, Nishikori buscará asegurarse una plaza en semifinales frente a Thiem, mientras que Federer deberá superar a Anderson si no quiere verse prácticamente sin opciones de clasificación.