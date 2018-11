Zverev vuelve a derrotar a Cilic en la primera jornada de las Nitto ATP Finals

Alexander Zverev volvió a llevarse la victoria en la primera jornada de las Nitto ATP Finals. El alemán por segundo año consecutivo derrotó a Marin Cilic en su primer partido esta vez por 7-6 y 7-6 y logra una victoria muy importante de cara a la lucha por meterse en las semifinales. El número cinco del mundo fue de menos a más durante el partido ante un Cilic que no mostró su mejor nivel en ningún momento. Dos años en las ATP World Tour Finals y dos victorias en el primer partido para el joven alemán.

Ajustado y disputado primer set

Cilic comenzó muy bien el partido a pesar de perder los dos primeros puntos. El croata le dio la vuelta con grandes servicios a un 0-30 y sacó adelante su primer juego al servicio. En el juego siguiente además Marin logró la primera rotura del partido, el croata aprovechó tres errores no forzados y una doble falta de Zverev para pegar el primer golpe en la mesa del partido. Cilic consolidó sin muchos problemas y comenzó a abrir hueco en el marcador con el 3-0.

Zverev sacó adelante un muy complicado cuarto juego en el que tuvo que salvar dos bolas de rotura. Sin embargo, el nivel del alemán seguía siendo muy bajo, estaba cometiendo muchos errores y no se veía capaz de recuperar esa rotura perdida. El saque comenzó a estabilizarse y Cilic se veía cada vez más cerca de cerrar la primera manga pero a la hora de sacar para ganar el set la presión pudo con él. El tenista croata cometió muchos errores en ese noveno juego y perdió su servicio ante un Zverev que sin hacer mucho volvía a meterse de lleno en la lucha por ganar el set.

El primer set se acabó decidiendo en la muerte súbita y Zverev fue quién golpeó primero, tomando ventaja y marchándose al cambio de lado por delante en el marcador. El alemán contó con tres bolas de set en el 6-3, dos de ellas al servicio pero estas dos no las aprovechó. Zverev se llevó el primer set ganando su último punto al resto, Cilic hizo lo difícil recuperando pero no pudo salvar la tercera y última bola de set con su servicio. Zverev con una gran dejada y un perfecto passing de revés posterior cerró el primer set por 7-6.

La muerte súbita vuelve a decidir

Los seis primeros juegos de esta segunda manga se los llevó el sacador sin ningún problema, tanto Zverev como Cilic mejoraron su nivel al servicio y no permitieron que su rival les hiciese daño. Sin embargo, uno de los dos tenistas iba a acabar bajando su nivel, y ese fue Zverev que perdió su servicio en el séptimo juego tras mandar tres reveses consecutivos a la red. Aun así, el alemán no tardó en recuperar la rotura, lo hizo en el juego siguiente y el set volvió a quedar empatado.

Zverev mantuvo su servicio y en el décimo juego con Cilic sacando para mantenerse en el partido tuvo su primera oportunidad para llevarse en encuentro pero el croata la salvó tras un gran servicio. Finalmente, una vez más la muerte súbita decidió el set. Sin embargo, este desempate no estuvo nada igualado, no fue como el del primer set. Zverev no tuvo ningún problema para ganarlo ya que fue muy superior durante él y tan solo cedió un punto de ocho. El alemán se llevó el partido y el primer punto del grupo y se verá las caras con el ganador del otro partido. Cilic se la jugará vida o muerte con el que pierda.