Djokovic lo hace parece fácil

Novak Djokovic estrenó su condición de número uno del ránking ATP con una solvente victoria frente a John Isner en la segunda jornada de las ATP Nitto Finals de Londres. El tenista serbio volvió a mostrar esa versión que le ha devuelto a lo más alto y se llevó la victoria por la vía rápida (6-4, 6-3).

El jugador norteamericano sabía que debía mostrar un nivel sobresaliente al saque si quería tener opciones de victoria, pero desde un principio se dio cuenta de que Djokovic no se lo iba a poner nada fácil ya desde el primer juego. Y es que el serbio tuvo opciones de rotura en los tres primeros turnos de saque de Isner, aunque el break no llegó hasta el quinto juego. A partir de ese momento, el set ya no tuvo más historia y tenista balcánico no tuvo ningún problema para mantener su ventaja y adjudicarse la primera manga con bastante holgura.

El escenario de partido era el peor posible para los intereses de Isner, aunque el norteamericano no bajó los brazos en ningún momento y se mantuvo dentro del partido hasta que Djokovic decidió pisar de nuevo el acelerador. En el primer tramo del segundo set parecía que el gigante de Greensboro empezaba a llevar el partido a su terreno, pero el serbio dijo basta cuando el marcador llegó al 3-3. Con dos roturas de saque consecutivas, Nole selló finalmente su victoria tras una hora y 14 minutos de encuentro.

El serbio se coloca en lo más alto del grupo, compartiendo esa posición con Alexander Zverev, que venció en el otro duelo de la jornada a Marin Cilic en dos tiebreaks (7-6(5), 7-6(1)). Precisamente el alemán será el próximo rival de Djokovic, mientras que Cilic e Isner disputarán un duelo a vida o muerte donde estarán en juego las opciones de clasificación de ambos tenistas.