Anderson se impone sin problemas a un muy errático Nishikori

Kevin Anderson se impuso de una forma muy clara y contundente a Kei Nishikori en la segunda jornada de las ATP World Tour Finals. El tenista sudafricano fue muy superior a un Nishikori que estuvo perdido durante todo el partido. Anderson cedió tan solo un juego y logró su segunda victoria en dos partidos en estas finales. El cuarto cabeza de serie acabará como líder en solitario esta segunda jornada y tiene el pase a semifinales en el bolsillo.

El partido no tuvo nada de emoción, perder el servicio a las primeras de cambió hundió a un Nishikori que no levantó cabeza en todo el primer set. La jugada le salió muy bien a Anderson ya que al igual que contra Thiem logró romper pronto y tomar el control del partido. Thiem en cambio pudo plantar cara y mejoró a lo largo del partido pero Nishikori estuvo totalmente irreconocible y muy errático. El japonés no logró ni un solo juego en la primera manga y se llevó un rosco por parte de Anderson.

El partido no tenía muy buena pinta, el sudafricano seguía con la moral por las nubes y estaba jugando perfecto con su servicio mientras que Nishikori era incapaz de encontrar su mejor tenis. Anderson no tardó en romper y en poner una vez más tierra de por medio ante un japonés que no había sido capaz de ganar un solo juego por el momento. Finalmente, en el sexto juego con 6-0 y 5-0 en el marcador, Nishikori logró ganar su primer y único juego en esta segunda jornada. Anderson en el juego siguiente cerró el partido sin problemas y se llevó una nueva victoria.

Este triunfo deja a Anderson muy cerca de las semifinales e incluso podría lograr su clasificación en el día de hoy al concluir el segundo partido del grupo entre Roger Federer y Dominic Thiem. Esta derrota deja muy tocado a Nishikori que estará obligado a ganar su partido en la tercera jornada si quiere jugar las semifinales de este torneo por tercera vez en su carrera. El resultado le ha perjudicado mucho al japonés. La victoria ante Federer no le ha servido de mucho tras esta contundente derrota en el día de hoy.