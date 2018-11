Federer no entiende de lesiones

Todos los focos apuntaban al partido entre Roger Federer y Dominic Thiem. En primer lugar por la derrota que había sufrido el suizo en la jornada inaugural, pero también por los rumores sobre una posible lesión del jugador helvético. Pero cuando llegó la hora de la verdad, Federer se mostró intratable sobre la pista y consiguió una solvente victoria en dos sets (6-2, 6-3) que le sirvió para estrenar su casillero en estas ATP Nitto Finals de Londres.

Los problemas que tuvo Thiem para sacar adelante el primer juego del partido con su saque ya dejaron entrever el partido que se le venía encima al jugador austriaco. Su resistencia no duró demasiado, ya que en el siguiente turno de servicio vio como Federer le conseguía arrebatar el saque. Lejos de conformarse, el suizo siguió presionando desde el resto y encontró su recompensa con una segunda rotura para acabar cerrando el parcial por 6-2.

Se esperaba más batalla en el segundo set, pero no fue así. Un Federer completamente desatado logró otra rotura de saque para colocarse por delante desde el inicio y ya no permitió que Thiem volviera a meterse en la pelea. El actual número tres del ránking ATP no tuvo que afrontar ningún punto de rotura en todo el partido y solo cedió seis puntos al saque. Con estos números, poco más pudo hacer un Thiem que vio como el encuentro se le escapaba en poco más de una hora de juego.

Con este triunfo, Federer iguala a Kei Nishikori en la segunda posición del grupo. El japonés no consiguió mantener el gran nivel exhibido en el primer partido y fue vapuleado por Kevin Anderson (6-0, 6-1). El sudafricano acumula dos victorias en dos partidos y buscará el pleno frente a Federer, mientras que Nishikori se medirá a un Thiem que necesitaría una combinación de resultados para acceder a la segunda posición.