Cilic recupera opciones en Londres con una victoria crucial ante Isner

Marin Cilic dio un paso muy importante de cara a sus opciones de obtener un billete para las semifinales de la Copa de Maestros de Londres. El croata estreno su casillero de victorias en el Grupo Guga Kuerten al vencer por 6-7(2) 6-3 y 6-4 al estadounidense John Isner. Cilic, que hubiera quedado matemáticamente eliminado de haber perdido hoy, fue de menos a más y se quitó un gran peso de encima en un torneo que históricamente no se le ha dado nada bien.

Cilic realizó 30 golpes ganadores por 23 errores no forzados. Además, estuvo perfecto en la red, con 14 de 14, y se llevó el 50% de puntos al resto con segundo servicio de Isner

Salvo el juego inicial en el que Cilic dispuso de su primera bola de 'break', el encuentro discurrió sin muchas alteraciones hasta que llegaron los momentos cumbre. Con 5-4 a su favor, Isner puso bajo presión al casi siempre frágil tenista croata, que superó con aplomo este primer envite salvando tres bolas de set, dos de ellas con segundo saque. Pero esa fragilidad mental a la que hacíamos mención apareció en el 'tie-break', momento en el que Cilic se apagó, encajando un contundente 7-2 por parte de Isner, que supo restar bien cuando tenía que hacerlo y apoyado, como es habitual, en su gran servicio.

Hasta ese momento, el plan del norteamericano surtía sus frutos. Pero poco a poco, la labor de desgaste ejercida por Cilic, que también dio un paso adelante al resto, provocó el presumible bajón físico de Isner. A partir de mediados del segundo set, el croata comenzó a disponer de varias opciones para quebrar la muralla de su rival al servicio. Isner salvó un 15-40 en el sexto juego, pero la presión finalmente pudo con él en su siguiente turno de saque, cometiendo una doble falta letal que le daba la posibilidad a Cilic de rematar el set con su servicio, cosa que no desaprovechó para poner el 6-3 en el marcador.

El actual número siete del mundo se encontraba varios puntos por encima a nivel físico, lo que le permitía restar ya casi todo a Isner. Éste, debido a la fatiga acumulada, cada vez sacaba más lento y cometía más errores, incluida otra doble falta con la que cedió nuevamente su servicio en el primer juego de la tercera manga. Pese a que su rival le dio una última oportunidad de reaccionar, permitiéndole recuperar el 'break' de forma inmediata, el de Greensboro no tenía más fuerzas. Cilic logró su tercera rotura consecutiva (2-1) y era consciente de que ya no podía dar más vida al estadounidense. Al croata le bastaba con mantener su servicio ante un Isner fundido y que ya no podía crearse oportunidades al resto por sí solo. Ni siquiera el hecho de tener que cerrar el partido con su servicio puso nervioso a Cilic, que cumplió la tarea con creces y se apuntó su primera victoria en Londres (6-4).

Se trata del segundo triunfo de Marin Cilic en una Copa de Maestros. Gran paso adelante dado por el croata, aunque ni mucho menos definitivo para obtener una plaza entre los cuatro mejores. Para ello, necesitará la victoria ante Novak Djokovic, ya clasificado para semifinales, en la última jornada y esperar también lo que ocurra en el otro partido del grupo Kuerten que medirá al alemán Alexander Zverev frente al citado Isner, que todavía mantiene opciones, pocas eso sí, de clasificarse.