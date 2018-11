Punto final para Agnieszka Radwanska

Se terminó la carrera profesional de Agnieszka Radwanska. Luego de 13 años ininterrumpidos, la polaca le puso el broche a su carrera con solamente 29 años. Uno de los motivos del retiro para la nacida en Cracovia fue que el físico no está a la altura de lo que se necesita y prefirió dar un paso al costado, ya que no puede competir al máximo nivel.

La carrera de la polaca fue más que buena, alcanzando resultados formidabes y ganando muchos títulos. Radwanska alcanzó a ser número dos del mundo y cosechó 20 conquistas de WTA, habiendo ganado el WTA Finals de Singapur en 2015. Ganar su primer Grand Slam fue esquivo, pero fue finalista de Wimbledon en 2012 y semifinalista del Abierto de Australia en 2014 y 2016.

Agnieszka fue una tenista muy complicada para enfrentar, producto de sus fantásticos golpes de fondo y la habilidad para adaptarse a cualquier superficie. En el circuito WTA disputó 863 partidos, de los cuales triunfó en 594, con poco más de 27 millones de dólares ganados en premios. Esta temporada jugó apenas 28 encuentros, donde únicamente ganó 14, sin títulos. El mejor resultado del año fue las semifinales del WTA Premier de Eastbourne.

Ella agradeció a su familia y su equipo, y agregó: "Estoy colgando la raqueta y me despido de la gira profesional, pero no estoy dejando el tenis. El tenis es y siempre ha sido especial en mi vida. Pero ahora es el momento para nuevos desafíos, nuevas ideas, tan emocionantes como las de la pista de tenis, espero".

La declaración de Radwanska sobre su retiro en su cuenta oficial de Facebook

"Me gustaría compartir con ustedes una de las decisiones más importantes de mi vida. Hoy, después de 13 años de jugar al tenis de manera competitiva, he decidido terminar mi carrera. Esto no fue fácil. Estoy agradecida de tener tantos recuerdos especiales, incluidos 20 títulos de la WTA, las Finales de la WTA en Singapur, una final de Wimbledon y muchos otros. Desafortunadamente, ya no puedo entrenar y jugar como solía hacerlo, y recientemente mi cuerpo no puede cumplir mis expectativas. Teniendo en cuenta mi salud y la pesada carga del tenis profesional, debo admitir que no puedo empujar mi cuerpo a los límites requeridos".