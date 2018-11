Alexander Zverev logra el pase a las semifinales

Alexander Zverev logró su segunda victoria de la semana y la que le otorgó el pase a las semifinales ante John Isner. El tenista alemán se impuso en un partido muy igualado y que se decidió por pequeños detalles tanto en el primero como en el segundo set. La victoria del alemán en sets corridos certificó su pase a las semifinales antes incluso de que se disputara el segundo partido del grupo entre Cilic y Djokovic.

El primer set fue muy del estilo de Isner, los dos tenistas no tuvieron problemas para mantener sus servicios en ninguno de los doce juegos y la muerte súbita iba a decidir la primera manga. Ninguno de los dos parecía capaz de lograr un punto al resto al inicio de este desempate, se llegó con empate a tres al cambio de lado y hasta el noveno punto no hubo ningún mini break. Ese mini break fue para Zverev, el alemán tomó ventaja pero en el punto siguiente la perdió. Sin embargo, tras un gran passing logró el 6-5 y su primera bola de set y en el punto siguiente tras un error no forzado de derecha de Isner de adjudicó la primera manga por 7-6.

En el segundo set las cosas fueron muy parecidas pero esta vez la muerte súbita no se vio obligada a decidir. Los dos tenistas mantuvieron sus servicios sin problemas una vez más hasta el octavo juego. Zverev se fabricó una bola de rotura y no la desperdició, el alemán conectó un gran resto a los pies para posteriormente ganar el punto con un golpe ganador de derecha. Zverev sacó para ganar el partido en el siguiente juego y sin problemas se llevó la segunda victoria de la semana y el pase a las semifinales del torneo.

El alemán (que ha finalizado en segunda posición en su grupo) se verá las caras con el primer clasificado del grupo Hewitt, Roger Federer, que al igual que él ha sumado dos victorias en esta fase de grupos. John Isner, en cambio, queda eliminado de este torneo, el tenista americano es el único de los ocho que se marcha con tres derrotas y sin ganar ni un solo partido. Isner se va con un mal sabor de boca de sus primeras ATP World Tour Finals.