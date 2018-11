Djokovic se mete en la final con una exhibición

Novak Djokovic sigue demostrando porque es el gran favorito para lograr el título en las ATP Nitto Finals de Londres. Tras sus tres victorias en la fase de grupos, el serbio tampoco encontró demasiada oposición en semifinales, donde superó a Kevin Anderson por la vía rápida (6-2, 6-2) y en tan solo una hora y 17 minutos de juego.

Tras empezar el torneo con dos grandes actuaciones, Anderson no ha sido capaz de mantener el nivel mostrado en los primeros días. Ya no pudo superar a Roger Federer en la última jornada del round robin y esta vez Djokovic tampoco encontró demasiada oposición. El balcánico logró el primer break del partido en el juego inicial y estuvo al acecho de una segunda rotura durante todo el primer set hasta conseguirla en el séptimo juego. El 6-2 no dejaba margen a la duda sobre la superioridad mostrada por el número uno del ránking ATP en todas las facetas del juego.

Necesitaba reaccionar Anderson en el segundo set, pero el de Johannesburgo volvió a ver como Djokovic le arrebataba el servicio en el juego inicial. Pese a que aún quedaba todo un set por delante, el destino del encuentro parecía estar ya escrito y una segunda rotura a favor del serbio acabó por dictar sentencia al encuentro. Tan solo cuatro puntos al resto fue capaz de ganar Anderson antes de acabar claudicando y dejando vía libre para que Djokovic trate de levantar su sexto título de las Finales ATP.

En la primera semifinal, Alexander Zverev sorprendió a Roger Federer y evitó así la final soñada en Londres. El alemán fue mejor en los momentos clave y se llevó la victoria en dos ajustados sets (7-5, 7-6(5)) tras una hora y 37 minutos de partido. En su segunda participación en tierras británicas, el alemán jugará su primera final en el O2 Arena.