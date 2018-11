Novak Djokovic: "Estoy feliz por ver a Alexander ganando un título tan importante como este"

Todo el mundo esperaba que Novak Djokovic levantara su sexto título en el O2 Arena de Londres, pero el serbio se vio sorprendido por un gran Alexander Zverev, que rompió con los pronósticos para llevarse su primer título de las ATP Nitto Finals.

Tras su derrota, Nole dejaba estas palabras en sala de prensa: "Nunca es bueno perder, me he sentido muy decepcionado con mi juego pero, al mismo tiempo, estoy feliz por ver a Alexander ganando un título tan importante como este. Tenemos una gran relación. Vivimos en el mismo lugar, viene de una gran familia y hemos compartido muchas cosas, tanto dentro como fuera de la pista. Le ves levantando el trofeo y rápidamente entiendes lo mucho que significa para él. Se lo merece".

El tenista balcánico no encontró en la final las buenas sensaciones mostradas en los anteriores partidos y así lo explicó: "No estaba restando bien, tampoco estaba consiguiendo moverle demasiado, no provocaba que hiciera errores no forzados. A partir del 4-4 del primer set, podemos decir que mi tenis se derrumbó, por decir algo. Él siguió haciéndolo muy bien, muy sólido, seguro que ganarle a Roger le dio mucha confianza y positividad, estuvo todo el partido muy duro y compuesto. Es curioso pero resulta complicado vencer al mismo jugador dos veces en una semana".

Pese a su gran final de temporada, Djokovic se ha visto superado en las dos últimas finales que ha disputado. "Quizá mi salud no haya estado perfecta en las últimas tres o cuatro semanas, me ha costado mucho llegar hasta aquí. Pero al mismo tiempo puedo decir que jugué la final de París-Bercy y la de las Nitto ATP Finals, así que también tengo que estar feliz con esto. En lo general, ha sido una temporada espectacular. Repito, a nadie le gusta perder un partido de tenis, pero cuando pones todo en una perspectiva más alta y más amplia es cuando ves más allá de las cosas. Tengo esa pequeña decepción de haber perdido, pero hay un montón de aspectos positivas sobre los que reflexionar de cara a la próxima temporada", declaró el balcánico.

"No quiero saber nada de tenis en las próximas 2-3 semanas. A partir de ese momento empezaré a prepararme, la verdad es que no tenemos el suficiente tiempo para armar una pretemporada, así que trataré de descansar y sacarle el máximo provecho a esos días de vacaciones. Tener un Grand Slam tan temprano nos hace entrenar duro y ser conscientes de que tenemos que estar en nuestro mejor momento desde principio del año. En mi carrera siempre tuve mayor éxito en Australia que en los otros grandes, así que espero que eso me ayude a mantenerme", concluyó.