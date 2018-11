Alexander Zverev se proclama campeón de las Nitto ATP Finals

Alexander Zverev logró proclamarse campeón de las Nitto ATP Finals de 2018 tras derrotar al número uno del mundo Novak Djokovic por 6-4 y 6-3 en la gran final del torneo. El alemán cuajó un fin de semana memorable en el que logró derrotar tanto a Roger Federer como a Novak Djokovic, los dos tenistas más exitosos de la historia en unas ATP World Tour Finals. Zverev aprendió y mucho de la derrota que sufrió en esta misma pista ante el serbio el pasado miércoles y logró la victoria que le otorga el título más importante de su carrera deportiva.

El inicio de este partido fue idéntico al inicio del encuentro de la fase de grupos que disputaron el pasado miércoles. Tanto Djokovic como Zverev mostraron un gran nivel al servicio y no dieron ni una sola oportunidad a sus rivales. El momento clave del set iba a ser el noveno juego, al igual que en la fase de grupos, Zverev contó con dos bolas de rotura en ese juego. El pasado miércoles las desaprovechó pero esta vez no, el alemán metió un buen resto y vio como Djokovic fallaba el golpe siguiente, Zverev se hacía con la primera rotura del partido e iba a sacar para ganar el set. El alemán no tuvo ningún problema para hacerse con el set, por primera vez en toda la semana Djokovic cedía un set. 6-4 para Zverev.

Djokovic (que perdió por primera vez en toda la semana también su servicio en el juego anterior) comenzó muy confuso la segunda manga. Zverev lo aprovechó y logró la primera rotura del segundo set en el primer juego. El alemán sabía que con mantener su servicio era suficiente para ganar el título y a eso fue. Zverev no le dio ni una oportunidad para romper al serbio y mantuvo la sangre muy fría en los momentos de tensión. En el noveno juego, Djokovic sacaba para mantenerse en el partido y Zverev no quiso esperar a su turno de saque para ganar el encuentro.

El alemán finalizó el partido con una rotura, Zverev con un passing perfecto de revés se llevó el encuentro y el título más importante de su carrera deportiva hasta el momento. Djokovic volvió a caer derrotado en una final, por segundo torneo consecutivo el serbio se queda las puertas del título. Novak no ha podido ganar sus sextas ATP World Tour Finals en este 2018 que le hubiesen permitido igualar a Roger Federer como el tenista más exitoso en las historia de este torneo. A pesar de todo el serbio cierra la temporada en lo más alto de la clasificación. Zverev subirá al número cuatro tras ganar en Londres.