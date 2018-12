Radwanska niega la posibilidad de volver a competir

En noviembre de este mismo año, Agnieszka Radwanska, considerada como la mejor tenista polaca de todos los tiempos, se retiró del circuito profesional tras trece años en la élite a causa de una lesión crónica. Tras esto, concedía una entrevista en la que confesaba la dificultad de su decisión y que no había sido tomada a la ligera, sino que la llevaba discutiendo mucho tiempo con su cuerpo técnico: "Llevo pensando esto durante mucho tiempo. Créeme, esta no es una decisión precipitada. He estado luchando con mis pensamientos durante estas últimas semanas. He estado realizando consultas a muchos médicos y fisioterapeutas, y entre todos hemos analizando mi estado físico. Después de hablarlo junto al resto de mi equipo técnico, llegamos a la conclusión de que no tenía sentido operarse e intentar obtener buenos resultados en muy pocos meses."

La polaca habló de lo frustrante que habían sido estos últimos años en los cuales se perdía tantos torneos y en los que no podía participar al 100%: "Es una tontería regresar si no estás físicamente para poder ganar. He sufrido muchos problemas con mi pie, una debilidad general de mi cuerpo y muchos otros problemas que han impedido que pudiese jugar al tenis. Afortunadamente ya no siento dolor en la pierna las 24 horas del día. Hasta hace poco, me despertaba en medio de la noche con calambres. En noviembre viajé a la montaña y el dolor al regresar fue instantáneo. No se lo recomiendo a nadie."

Radwanska también tuvo tiempo de hablar acerca de cómo está actualmente el circuito y de lo mucho que ha ido cambiando en los últimos años: "La WTA ha cambiado drásticamente. La intensidad en todos los aspectos del juego es incomparable a lo que recuerdo hace diez o doce años. El mundo se ha movido en una dirección en la que, incluso para los torneos más pequeños, tienes que estar al 100% físicamente. El jugar partidos fáciles en primeras rondas ha acabado, ya que cualquier jugadora puede ganarte en cualquier torneo."

Concluyó descartando un posible regreso a las canchas una vez se hubiese recuperado: "Tras anunciar mi retirada numerosos rostros relacionados con el tenis como Serena o Murray me mensajearon. Nunca he sido número uno del mundo y no he ganado Wimbledon, pero he tenido que hacer algo bueno para que tantos nombres famosos me recuerden y me muestren ese cariño. ¿Regresar en alguna ocasión? La vida me ha enseñado a que nunca digas nunca, pero para, mí esto es el final", concluyó.