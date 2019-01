Bautista: "Ha sido un gran comienzo de temporada"

El primer campeón del año, Roberto Bautista superó a Tomas Berdych por 6-4, 3-6 y 6-3 para sumar en sus vitrinas el ATP 250 de Doha, primera vez que gana en suelo qatarí. El español destacó: "He jugado un nivel de tenis altísimo, he tenido buenas victorias y sí que es verdad que es el torneo más duro que he ganado. Sin lugar a dudas, ha sido un gran comienzo de temporada".

Bautista consiguió el noveno título ATP y comenzó el año de la mejor manera. Ganar en Doha no fue sencillo, producto de los rivales a los que tuvo que enfrentar. Entre los rivales más complicados, tuvo en cuartos de final a Stan Wawrinka, mientras que en semifinales despachó al número uno del mundo, Novak Djokovic. Tras haber conseguido la corona, el español afirmó: "Fue el torneo más duro que he ganado".

El trofeo es un halcón y fue entregado por Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain y mandatario del tenis en Qatar. "Hace unos días estuve en la casa de David Ferrer, campeón en la edición 2015, y dije: que trofeo más guapo; ahora lo voy a tener en casa yo también", sentenció.

La gira de Bautista no tiene descanso, producto que volará a Auckland para defender el título conseguido el año anterior y, de ahí, volará a Melbourne para formar parte del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. La presencia en el torneo neocelandés aún no está confirmada. "Veré como me siento en Auckland, tengo que ver cómo me encuentro físicamente la idea es jugar", analizó.

Es el tercer español en ganar en Doha, tras la mencionada de Ferrer y Rafael Nadal cuando ganó en 2014. Sobre el torneo, argumentó: "Me gusta este torneo y me encantaría volver tantas veces como pudiera. Está clarísimo que las condiciones de Doha se adaptan a mi tenis y me encuentro muy agradable".