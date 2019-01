Federer: "No esperaba ganar los dos últimos años en Melbourne"

Sólo queda un día para el inicio del Open de Australia y los mejores tenistas del mundo apuran los preparativos para su debut en el Grand Slam australiano. El vigente campeón de los dos últimos años, el suizo Roger Federer, pasó por sala de prensa donde explicó sus sensaciones de cara a su primer partido en el torneo, que se producirá mañana lunes en la sesión nocturna frente al uzbeko Denis Istomin.

"Creo que la Copa Hopman me ha venido muy bien. El ambiente, la compañía de Belinda (Bencic), el estadio lleno, todo fue muy positivo. Los dos últimos años he tenido la suerte de ganar aquí, algo que no esperaba. Veremos lo que pasa este año, pero estoy muy contento de la manera en la que llego al torneo. Estoy deseando que llegue ya mi primer partido", reconoció Federer que, como no podía ser de otra manera, fue preguntado acerca del tema que ha sacudido al mundo del tenis durante este fin de semana: el anuncio de retirada de Andy Murray.

Al igual que el resto de compañeros del circuito, el suizo lamentó la decisión del escocés pero entiende que quizá sea lo mejor para él tras todo lo que ha venido sufriendo en estos últimos dos años. "Es triste, porque ha sido su cuerpo y no él, quién ha tomado la decisión. Recuerdo cuando jugué contra él en Glasgow hace poco más de un año. Ahí pude comprobar que ya no estaba bien. No creí que pudiese jugar pero al ser por una buena causa, forzó al menos para hacerlo. De alguna manera, cuando sientes que no vas a volver a estar al 100% y teniendo la carrera que Andy ha tenido, entiendes mucho mejor su decisión. Es muy triste, ha causado una gran conmoción en nuestro deporte. Nos ha afectado mucho a todos porque le conocemos muy bien. Nunca ha tenido enemigos, es un gran tipo, una leyenda. Ha ganado casi todo en este deporte, cualquiera hubiera cambiado su carrera por la suya. Ahora está pasando por un momento muy complicado, pero cuando eche la vista atrás y vea todo lo que ha conseguido, se sentirá muy orgulloso", afirmó.

Al contrario que Murray y otros tenistas más jóvenes que él, el helvético puede considerarse afortunado por no haber tenido prácticamente ninguna lesión grave. "Durante mi carrera, me he sentido afortunado de no haber sufrido ningún contratiempo que me alejara de las pistas. Cada persona es diferente y su cuerpo reacciona de manera diferente. Casi todos tiene dolores en algún sitio. Para unos es la cadera, para otros la rodilla, la espalda o el codo. En mi caso, entiendo perfectamente a mi cuerpo. Sé cuando algo me duele y si puedo o no jugar con ello. Yo nunca he necesitado entrenar demasiado para jugar a un alto nivel, pero durante los partidos siempre me he esforzado al máximo. Quizá todo viene por la gran confianza que tengo en mí mismo, a lo mejor es por eso, la manera en la que juego al tenis, por lo que no he sufrido tanto como otros", añadió.

Por último, el de Basilea elogió a su primer rival del torneo, Denis Istomin, ante el que espera un partido muy duro. "Sé de lo que es capaz. Tuve la oportunidad de ver lo que le hizo a Djokovic hace un par de años. He tenido encuentros muy duros contra él en el pasado, es un jugador al que se le dan bien este tipo de pistas. Pero me encuentro bien y también sé que, para ganarme, el otro va a tener que jugar muy bien", finalizó.