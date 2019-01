Djokovic: "Ganar aquí en 2008 me hizo creer que podía ganar a los mejores en los mejores escenarios"

Cuando venció por primera vez aquí, Novak Djokovic apenas tenía 20 años y seguro que no se imaginaba que ganaría otras cinco veces más y que se convertiría en uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. El número uno del mundo reconoció sentirse muy contento de volver al Open de Australia en disposición de pelear por el título tras dos años en los que no rindió como esperaba. El serbio venció por primera vez en Melbourne en 2008, un triunfo que, según él, le permitió creer mucho más en sí mismo y afrontar los sucesivos torneos con una mentalidad más ganadora. "Obviamente, el Open de Australia ha sido, históricamente, mi mejor Grand Slam. Mi primer título en 2008 significó un trampolín para el resto de mi carrera, me abrió muchas puertas. Me hizo creer que podía vencer a los mejores del mundo en los mejores eventos, desafiar a los mejores jugadores del mundo", admitió.

Evidentemente, la pregunta sobre Andy Murray era obligada. El serbio, amigo y rival del escocés desde que eran niños, compartió entrenamiento con él justo un día antes de que éste último anunciara en una emotiva rueda de prensa que se retiraría durante este 2019, declarando que incluso había una posibilidad de que fuera en este mismo torneo. Djokovic se deshizo en elogios hacia el británico, de quién destacó su excepcional forma de ser, su amor por el tenis y su gran apoyo constante al deporte femenino y por la igualdad de sexos.

"No sabía que terminaría por tomar esta decisión, aunque el otro día pude comprobar que no estaba bien. Ni siquiera necesitabas estar en la pista para notarlo. Andy siempre ha sido uno de los jugadores más en forma del circuito, siempre corriendo de lado a lado y poniendo una bola más. Hemos crecido juntos, teniendo la oportunidad de luchar por los trofeos más importantes del circuito. Me duelo mucho, como amigo, compañero y rival, verle sufrir así. Estoy orgulloso de la relación que hemos mantenido desde niños, sin importar quién de los dos venciera cuando nos enfrentábamos. Como deportista, el mayor enemigo que uno puede tener es una lesión, algo que te impide seguir disfrutando de lo que tanto amas. Por eso es tan triste, Andy es uno de los tenistas más respetados dentro del circuito. Es una leyenda de este deporte, sin duda. Es muy duro verlo pasar por algo tan duro, delante de nosotros el otro día... Eso nos conmovió. Por eso le deseo que el futuro puede librarse definitivamente de esos dolores y poder llevar una vida normal, dentro o fuera de la pista", indicó un Djokovic que publicó un emotivo comunicado en sus redes sociales despidiéndose del escocés.

Otro aspecto importante que se está tratando en los últimos días es el posible relevo de Chris Kermode como presidente de la ATP. Como presidente, en este caso del Consejo de Jugadores, Djokovic no quiso entrar en esta polémica insistiendo en que lo único que quiere es mejorar las condiciones de los jugadores, especialmente de aquellos que tienen dificultades para vivir del tenis. "Estamos muy contentos de que las cosas hayan mejorado mucho en los Grand Slams, no sólo acerca del reparto más equitativo de premios, sino también de las estructuras y los servicios. Tenemos que seguir trabajando para lograr una igualdad plena en todos los ámbitos, especialmente en las primera rondas, fases de clasificación, tratar dar mejores oportunidades a aquellas personas que no pueden permitirse vivir de este deporte. Sólo si estás entre los 100 primeros, puedes hacerlo y eso es algo que tenemos que cambiar", explicó el número uno del mundo que también rompió una lanza a favor del tenis femenino. "También es nuestro objetivo luchar por que las mujeres tengan los mismas oportunidades y los mismos derechos que los hombres. Al final, todos somos parte de esto, algo que Andy (Murray) siempre entendió a la perfección. Él siempre ha apoyado mucho a las mujeres, no me sorprende la cantidad de ellas que le han mostrado su apoyo", añadió.