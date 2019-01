Djokovic gana una dura batalla ante Shapovalov

Novak Djokovic se impuso a Denis Shapovalov en el partido correspondiente a la tercera ronda del Open de Australia. El tenista serbio perdió su primer set en este torneo pero aun así se llevó una merecida victoria por 6-3, 6-4, 4-6 y 6-0. Novak fue mejor en los momentos claves y aprovechó muy bien los errores del canadiense. El serbio volverá a jugar la cuarta ronda (la ronda en la que cayó eliminado el año pasado) pero esta vez lo hará ante Daniil Medvedev. Un paso menos para Djokovic que busca su séptimo título en Melbourne este año.

Primer set con muchas imprecisiones

Shapovalov comenzó el partido muy flojo, mantuvo su saque en el primer juego pero estaba cometiendo muchos errores. El canadiense jugó un tercer juego para el olvido, lleno de errores no forzados que le dieron a Djokovic la primera rotura del partido. El serbio siguió aprovechando los errores del canadiense y volvió a romper en el quinto juego, colocándose con dos roturas de ventaja. Sin embargo, Shapovalov despertó tras el descanso y recuperó una de las roturas en el juego siguiente, su mejor juego hasta el momento con diferencia.

Aun así, la reacción del joven llegó tarde ya que Djokovic no dio más oportunidades al servicio en toda la primera manga. El serbio mantuvo sin problemas su saque en el octavo juego y puso el 5-3 en el marcador. Además, no necesitó sacar para ganar el set ya que logró romper el servicio de Shapovalov en el noveno juego. Novak necesitó dos bolas de rotura y de set para hacerlo y se acabó llevando la primera manga por 6-3.

Novak aprovecha un mal juego

Los dos tenistas jugaron muy bien con su servicio durante todo el set, no dieron ni una sola oportunidad al rival. Tanto Novak como Denis sacaron muy bien y lograron muchos golpes ganadores cuando les tocaba sacar. Todo parecía que se iba a decidir en la muerte súbita pero en el siempre peligroso décimo juego Djokovic dio el golpe de gracia. El serbio aprovechó tres errores no forzados de Shapovalov para tener su primera bola de rotura y de set. Novak conectó un gran resto que el canadiense no pudo meter en pista y se hizo con el segundo set por 6-4 en la única oportunidad que tuvo. Djokovic estuvo muy listo y esperó a los errores de su rival, que estuvo muy correcto durante el resto del resto. Novak sacó el puño y gritó en señal de victoria, el número uno del mundo se quedaba a un set del triunfo.

Shapovalov no se rinde

Djokovic comenzó muy bien el tercer set, mantuvo su servicio en el primer juego y en el segundo logró una rotura en blanco gracias a los errores no forzados del canadiense. Novak contó con una ventaja de 4-1 y todos los aficionados pensaban que todo estaba visto para sentencia pero no fue así. Shpovalov se recuperó y logró romper de vuelta en el séptimo juego a pesar de encontrarse 40-15 abajo, este fue, eso sí, el peor juego de Djokovic, con muchos errores no forzados. Denis empató a cuatro el partido en el juego siguiente y todavía seguía vivo en el partido y en el torneo.

El canadiense estaba a fuego y logró contar con un 0-40 y tres bolas de rotura en el noveno juego. Djokovic salvó dos de ellas pero en la tercera cometió una doble falta con la que perdía su servicio por segunda vez consecutiva y le daba la oportunidad a Shapovalov de sacar para ganar el set. El serbio trató de presionar y de poner nervioso a su rival en los momentos claves pero el canadiense jugó muy bien bajo presión y salvó la única bola de rotura que enfrentó. Shapovalov se llevó la tercera manga con su segunda bola de set por 6-4 y mantenía el partido y sus esperanzas vivas.

Djokovic cierra el partido sin problemas

Novak jugó su mejor tenis en el cuarto set, el serbio fue un auténtico muro y no dejó pasar ni una pelota. Shapovalov no sabía que hacer y comenzó a arriesgar y volvió a cometer una serie de errores no forzados que le dieron a Djokovic la primera rotura. El número uno del mundo se puso 3-0 y volvió a lograr una rotura en el juego siguiente, Shapovalov seguía arriesgando y fallando, mandando muchas pelotas a la red. Novak decidió no esperar al saque y trató de ganar el partido con una rotura y un rosco. El serbio necesitó tres bolas de rotura y de partido para ganar pero finalmente lo hizo. Djokovic ganó tras una doble falta de Shapovalov y logró el pase a los octavos de final.