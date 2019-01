Rafael Nadal: "Estar en semifinales del Open de Australia es maravillos tras haber superado la lesión"

Rafael Nadal no dio pie a la sorpresa en los cuartos de final del Open de Australia. El manacorí se deshizo por la vía rápida de una de las grandes sensaciones del torneo, el norteamericano Frances Tiafoe (6-3, 6-4, 6-2) en apenas una hora y 49 minutos.

Ya en la rueda de prensa posterior, Nadal se mostró satisfecho por volver a unas semifinales de Grand Slam tras recuperarse de su última lesión: "Estar en las semifinales del Open de Australia es maravilloso y más aún tras estar mucho tiempo lesionado. He sufrido muchísimo en estos últimos meses. Como he dicho siempre, no es fácil decirlo, pero para una persona que ha estado lidiando con lesiones en los últimos años, es muy duro el ver como recaes y te hace perderte torneos importantes para tí. Jugué un partido en Abu Dhabi y luego tuve que retirarme de Brisbane por unas molestias que me impedían el poder jugar un partido a ritmo normal. A pesar de no haber jugado un partido allí, sí que estuve entrenando muy duro allí junto a mi staff técnico y me sirvió mucho para poder adaptarme a estas pistas. Me levanto cada día para ser mejor jugador".

El tenista español venció a uno de los principales estandartes de la NextGen, al igual que Alex de Miñaur, al que superó en la ronda anterior, o Stefanos Tsitsipas, su rival en semifinales. "Los jóvenes pueden esperar un poco más pero no quieren esperar. Hoy me ha tocado jugar con Tiafoe y me toca ahora Tsitsipas, un tenista que ha mejorado día a día en el último año y que tiene talento para estar arriba mucho tiempo, pero para mí es un partido más. Sé que son buenos tenistas y que lucharán por cosas importantes durante los próximos años, pero me tomo estos partidos como uno más", comentó el balear.

También hubo elogios para Tiafoe, que firmó su mejor actuación en un Grand Slam llegando hasta los cuartos de final: "Frances es un tenista espectacular. Es muy rápido y tiene un fuerte golpe de derecha. Es difícil leer su juego en algunas ocasiones. También se desenvuelve muy bien en la red, así que es un tenista completo. Creo que si continúa a ese nivel pronto estará dentro del top 20 mundial y poder pelear por algunos títulos", añadió Rafa.

Por último, Nadal habló también de Tsitsipas, verdugo de Roger Federer hace un par de días y su próximo rival: "Creo que no importa mucho los partidos que tuvimos en el pasado, ya que fueron superficies diferentes a las de aquí y en otras condiciones. Cuando te enfrentas a estos jugadores jóvenes tienes que ir con precaución, ya que suelen salir con mucha confianza porque están ante la oportunidad de sus vidas. Stefanos es uno de los mejores tenistas del mundo y está ante la ocasión de poder jugar su primera final de Grand Slam. Necesitaré jugar lo mejor posible".