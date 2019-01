Novak Djokovic: "Debe ser duro para Kei abandonar así un Grand Slam"

Novak Djokovic avanzó hasta las semifinales del Open de Australia. Sin embargo, no lo hizo de la forma que le hubiera gustado, ya que su rival en el partido de cuartos de final, el japonés Kei Nishikori, se tuvo que retirar por lesión en el segundo set cuando el marcador era de 6-1 y 4-1 favorable al balcánico.

Ya en la rueda de prensa posterior, Nole se mostraba contento por volver a jugar unas semifinales en Australia: "Este ha sido mi Grand Slam más exitoso en mi carrera, el primero que gané. Tengo muchos bonitos recuerdos de la Rod Laver Arena. Este torneo te ayuda a comenzar bien el año y ganar confianza para el resto de la temporada. Esa creo que es una de las razones por las que siempre he intentado hacerlo bien aquí y jugar mi mejor tenis, para comenzar bien la temporada".

También hubo tiempo para que Djokovic elogiara la actuación de Nishikori: "He ganado la mayoría de partidos en los que me he enfrentado a Kei pero él ha sido Top 10 durante muchos años y ha ganado a muchos Top. Sabía que si estaba bien físicamente, iba a ser duro pero siento mucho haberle visto sufriendo dolor. No se debe sentir muy bien abandonando un Slam así".

De cara al partido ante Lucas Pouille, el serbio comentó lo siguiente: "Siempre pensé que Lucas es un jugador con mucha calidad. Lo que ha hecho en este torneo es fantástico. Ha ganado partidos ante tenistas muy buenos como Milos o Coric. En los últimos dos años ha necesitado algo más de consistencia pero con la calidad que tiene, se merece estar entre los 15 o 10 primeros del mundo. Es divertido que nuestro primer encuentro sea aquí. Hemos entrenado muchas veces juntos y nos conocemos muy bien. Espero que los dos estemos listos y preparados físicamente para dar un gran espectáculo".

Respecto a los rumores sobre posibles problemas físicos después del partido ante Daniil Medvedev, Nole se encargó de desmentirlos: "No sé de dónde salió esa información. No es cierta. Entrené en la Margaret Court Arena, donde no había nadie. Al final del partido ante Daniil me sentía exhausto pero me recuperé bien ayer y no tenía dudas de que hoy iba a estar perfecto".