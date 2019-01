Stefanos Tsitsipas: "No sé como Federer ha podido ganarle más de diez veces a Nadal"

El sueño de Stefanos Tsitsipas en Melbourne ha llegado a su fin. El griego se marcha del primer Grand Slam de la temporada tras haber alcanzado las semifinales y haber derrotado por primera vez al gran Roger Federer. A pesar de todo, ha caído de forma contundente en las semifinales ante un Rafa Nadal que ha vuelto a jugar su mejor tenis. Derrota dolorosa para este joven jugador que en estas dos semanas ha vuelto a sorprender a todos los aficionados de este deporte.

El griego no ha podido sacar nada positivo de este partido: "Solo estoy intentando comprender cómo Federer pudo ganarle más de diez veces, con un estilo de juego similar al mío. No lo entiendo, de verdad. No quiero perder contra Rafa diez veces seguidas. Sí, me ha sorprendido. Su saque no es el mejor del circuito pero tiene un alto porcentaje. Me voy molesto de que no he podido romperle ni una sola vez. Creo que no puedo sacar nada positivo de este encuentro".

Tsitsipas acaba un gran torneo de forma decepcionante: "Siendo honesto, no sé qué puedo sacar de este partido. Es que ni pude acercarme. Solo gané seis juegos y me siento extraño. Estoy contento con mi actuación en el torneo pero a la misma vez, me siento decepcionado. Creo que lo pude haber hecho un poco mejor hoy, no sé. Así me siento. Es una sensación un poco extraña pero es que siento que no podía jugar mejor".

Stefanos ha reconocido que en el día de hoy Nadal estaba en otra dimensión: "Es muy agresivo desde la línea de fondo. Quizá me acerqué un poco más en el segundo set pero sentía que él estaba a otra dimensión tenística. Es que no te da ritmo. Juega a un estilo muy diferente al resto. Rafa tiene ese talento que no lo tiene ningún otro jugador y es que te hace jugar mal. Diría que eso es un talento".