Petra Kvitova: "Estoy muy orgullosa de mi misma"

Petra Kvitova no pudo ganar el título en Melbourne, la tenista checa cayó derrotada en una apretada final ante Naomi Osaka en tres sets y se tuvo que conformar con el trofeo de subcampeona. Kvitova ha vivido una historia de superación ya que hace dos años estuvo a punto de perder su mano izquierda por culpa del ataque de un ladrón, desafortunadamente para ella, el final ha sido bonito pero no el mejor. La actual número seis del mundo subirá un par de puestos la próxima semana en la clasificación.

A pesar de haber sufrido una dolorosa derrota en esta final, Kvitova está muy orgullosa de sí misma: "No sé cuánto tiempo me llevará superarlo. Tuve mis oportunidades en el primer set cuando tuve 40-0 en su servicio. No creo que haya jugado realmente mal, pero creo que tal vez debería haber sido un poco más agresiva en uno o dos rallies concretos. Pero estoy orgullosa de mí misma en ese caso".

La checa afirmó que la tenista japonesa fue superior a ella en el tercer set: "El tercer set es como comenzar un nuevo partido. Creo que ese juego, cuando ella sostiene el primer turno de servicio, se calma un poco. Desde ese momento, creo que jugó mejor de nuevo que al final del segundo set cuando perdió".

La finalista de este Open de Australia ha declarado que el tenis femenino está muy abierto hoy en día: "Creo que el tenis femenino está muy abierto. Realmente nunca sabes quién va a estar arriba. Pero definitivamente ella está jugando a un gran nivel. Naomi es realmente una gran jugadora, como mostró con sus resultados, ganando el US Open y el Australian Open, es un logro increíble. Veremos qué nos deparará el futuro. Pero seguro que ella tiene probablemente todo lo que se necesita para estar arriba y jugar su mejor tenis.".

Aunque no haya ganado la checa ha reconocido que haría mal si no se alegrase por haber jugado esta final: "Estoy orgullosa, seguro. Sería muy mala conmigo misma si no lo estuviera. Como dije, hoy duele mucho. Quería ganar el trofeo. Pero creo que ya gané hace dos años, tras lo que pasó. Así que para mí, es increíble. Creo que todavía no me doy cuenta de que jugué otra final".

Kvitova sufrió un fuerte ataque a manos de un ladrón hace dos años y estuvo a punto de perder su mano izquierda. Finalmente logró recuperarse y hoy ha disputado de nuevo una final de Grand Slam: "He pasado por muchas, muchas cosas. Como dije en la cancha, no sabía si volvería a sostener la raqueta. Y la sostengo, así que eso es bueno. Todavía hay algunas cosas que puedo mejorar, y lo haremos. Así que no es el final. Sabía que sería muy, muy difícil porque mi mano no está al 100%, y nunca lo estará. Solo estoy tratando de sacar lo máximo de lo mínimo".