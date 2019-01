Naomi Osaka: "Todavía no me creo lo que he conseguido"

Naomi Osaka se ha impuesto a Petra Kvitova en la final del Open de Australia y ha logrado su segundo título de Grand Slam. La tenista japonesa ya ganó el último Grand Slam disputado en Nueva York en el US Open y se ha hecho con su segundo grande de forma consecutiva. Además, gracias a este título y a estos 2.000 puntos, Osaka será la nueva número uno del mundo y destronará a Simona Halep. La japonesa definitivamente ha dado el salto a la élite del tenis femenino.

Primero de todo, Osaka le dedicó unas grandes palabras a su rival: "La verdad es que hablar delante de tanta gente no es mi fuerte ni mucho menos. Siento haber ganado a Kvitova en nuestro primer enfrentamiento en pista. Ella se merecía también este título por el nivel mostrado en estas dos semanas en Melbourne. No me quiero olvidar de todos vosotros. Gracias público por haber venido a verme jugar la final y también gracias a todo mi equipo. Detrás de una jugadora siempre están ellos que tienen una gran labor".

Naomi no se creía lo que había logrado: "Todavía no me creo lo que he conseguido. Siento como si todo esto fuese muy extraño. Siento que estoy viva pero que todo esto no es real del todo. He vivido muchas emociones en este partido, pero realmente mis sentimientos tras el segundo set fueron terribles. Nunca antes había experimentado eso, pero conseguí olvidarme de lo ocurrido e intentar batallar en el tercer set. El aspecto mental fue clave. No entiendo cómo todo el mundo está despierto ahora mismo. Estoy todavía un poco impactada. Es como si el partido no se hubiera acabado pero en realidad sí que se ha terminado".

La japonesa no se vino abajo tras perder un segundo set en el que dispuso de tres bolas de campeonato: "No fue ningún drama. Las pelotas de partido fueron con su servicio y ella en teoría tiene que mantener su saque. Ella es una de las mejores jugadores del mundo y es por ello que no fue ningún drama, pero sí que es cierto que ví el partido muy cerca y creo que el hecho de que salvase tres bolas de partido le hizo venirse arriba y romper mi saque dos veces de manera consecutiva".

La campeona ha dicho que deberá de mantener este nivel si quiere seguir siendo número uno durante las próximas semanas: "Por ahora estoy más feliz por haber conseguido el título, quizás en el próximo torneo sienta algo más cuando vea mi nombre al lado del número uno. A partir de ahora tendré que dar lo mejor de mí para poder seguir ganando títulos y para mantener el mayor número de semanas el número uno del mundo".