Rod Laver reconoce que Federer es el mejor de la historia

Cuando Roger Federer tuvo la idea de crear la Laver Cup, tenía en mente crear una competición atractiva enfrentando a los mejores tenistas entre ellos, pero aparte, quería acercar a las viejas leyendas con el público actual, de esta manera, iconos del tenis dirigen a los tenistas o se encargan del torneo. El suizo quiso darle al evento el nombre del que quizá sea el gran estandarte de este deporte en toda su historia, Rod Laver. El australiano se implicó desde el principio en este evento y no se pierde ninguno desde su creación, mostrándose muy activo.

Hablando para la revista Blick el propio Laver comentaba como a sus 81 años su pasión por el tenis permanecía intacta: "Me encanta el tenis. Me encanta ser parte de él. Cuando viajo a todos los lugares, vuelvo a ver a mis viejos amigos. Hace dos años que no voy a París y este año podré ir. También estoy deseando que llegue el próximo mes de septiembre para disfrutar de la Laver Cup en Ginebra".

El australiano quiso comentar la decisión de Federer de participar en la gira sobre arena este año: "Quizá no sea la mejor decisión, pero está bien. Roger debería hacer lo que su corazón le dice. Algunos creerán que no tiene opciones, pero él pensará que puede ganarlo. ¿Por qué no iba a tener la oportunidad?". Sin embargo, opina que esta decisión le puede penalizar de cara a la gira sobre hierba por el cansancio acumulado: "Si jugase muchos partidos a cinco sets durante cuatro horas o más, eso no será una ventaja para Wimbledon. Sería una pena, porque creo que tiene una buena opción de ganar allí nuevamente".

Pese a que la era Open solo existe desde 1968 (antes los Grand Slams estaban reservados únicamente para tenistas amateurs), el australiano cuenta en su palmarés con once títulos de Grand Slam. Durante su tiempo en activo cosechó grandes rivalidades: "Tuve una rivalidad muy larga con Ken Rosewall. Antes, en la época amateur, siempre me enfrentaba a Roy Emerson. La Era Open solo existió a partir de 1968, si me hubieran dejado participar en más torneos de Grand Slam todavía tendría algunos más en mi cuenta", comentaba entre risas Laver sabedor que si no fuese por esa exclusión contaría en su palmarés con más títulos.

Pese a haber dominado el tenis durante los años 60, haber conseguido cerca de 50 títulos Atp y ganar todos las Grand Slams el mismo año, Rod Laver no se considera el mejor tenista de la historia y deja ese puesto a Federer: "Ciertamente, yo no puedo ser el mejor de la historia. La competencia que había entonces no era tan grande como ahora. Yo jugué entre tenistas aficionados y eso es una gran diferencia. Creo que el más grande es Roger Federer. Conseguir 100 títulos en esta época es algo muy grande. Su actuación, sus golpes y la forma en la que juega son únicos".

En su entrevista también tuvo tiempo de hablar de Nadal cuando le preguntaron por él: "Los partidos que podamos ver entre Roger y Rafa son más valiosos hoy que nunca porque ya no podrán competir durante mucho más tiempo. Tenemos que disfrutar del momento. Roger está siendo muy inteligente. Juega tres o cuatro torneos y luego se toma un descanso largo. Creo que Nadal hará lo mismo muy pronto ya que tiene un daño más grande en su cuerpo", declara sabedor de las constantes lesiones del español.

Decía Nadal en Indian Wells, tras retirarse, que las consecuencias de jugar durante mucho tiempo al tenis es algo que sufrirán el resto de su vida y que muchos de los ex-jugadores de otras épocas tenían serios problemas físicos. Laver cuenta su experiencia personal. "En 1996 me operé de la rodilla porque me rompí el menisco. Me llevé 20 años cojo. Debí haberme operado mucho antes. También me pusieron dos nuevas caderas", apunta.

Laver comentaba estar muy contento del proyecto de Federer, cree que las viejas leyendas no deben ser olvidadas ya que fueron quienes establecieron las actuales bases: "Creo que la generación joven se olvidó de gente como Perry, Budge, Rosewall o yo mismo. Roger no quiso que eso ocurriera y con esta Laver Cup nos 'revivió'. "Yo jugué hasta los 38 años. Esto es algo posible si te gusta el tenis, como a Roger. Una vez me dijo que le gustaría jugar hasta los 40 años. Eso es una señal positiva" finalizaba un Laver que al igual que el suizo tuvo una carrera muy larga.