Isner: "No estoy sorprendido de haber llegado a la final"

Durante estas dos últimas semanas, John Isner no se había cansado de repetir que se encontraba incluso mejor que el año pasado en Miami, cuando venció al alemán Alexander Zverev conquistando su primer y hasta ahora, único título de Masters 1000. Pocos creían tal afirmación, pero el de Greensboro no hablaba por hablar. Mañana defenderá su título tras vencer en la semifinal al joven canadiense de 18 años, Félix Auger-Aliassime, por un doble 7-6 y en un encuentro en el que tuvo que remontar los dos sets.

En la rueda de prensa posterior, el norteamericano se mostró muy optimista y nada sorprendido de haber alcanzado una nueva final en Miami. "Personalmente, creo que puedo ganar cualquier torneo que juego. Debido a mi tipo de juego y, especialmente, a lo bien que puede servir en la mayoría de las ocasiones, soy consciente de que soy un jugador incómodo para el resto. Por eso, no estoy sorprendido de estar de nuevo en la final", afirmó.

Esa presión extra de defender un título tan prestigioso como éste, cosa que antes jamás había experimentado, no le ha afectado para nada a un Isner que ha madurado mucho con el paso de los años y que se siente preparado para conquistar su segundo Masters 1000. "Antes del torneo dije en rueda de prensa que no creía que tuviese muchas oportunidades de ganar otra vez aquí, puesto sólo había ganado un torneo como éste en mi carrera. Pero ahora sólo estoy a un paso de conseguirlo, por lo que espero comerme mis palabras como lo he venido haciendo desde el comienzo del torneo. La clave ha sido pensar que este es un torneo como otro cualquiera. Si esto me hubiese ocurrido hace unos ocho años, probablemente habría sentido esa presión, pero ahora no me detengo a pensar en la cantidad de puntos que tengo que defender en cada torneo y cosas así. Solía preocuparme por eso en el pasado, pero ya no", sostuvo.

No resultó nada fácil para Isner doblegar al joven Aliassime, que dispuso de su servicio para ganar ambos sets. "Hoy fue un poco diferente a lo que estoy acostumbrado. Él tuvo la oportunidad de servir para ganar tanto el primero como en el segundo set, pero una vez que logré recuperar el 'break', mi confianza subió y sabía que si llegaba al 'tie-break', tendría la oportunidad de ganar", aclaró.

Aliassime, por su parte, se mostró apenado de no poder aprovechar esas dos oportunidades de oro que tuvo para ganar cada set, algo que podría haber cambiado el desenlace del encuentro. "Me entraron muchos nervios. Fue como un virus o algo similar, no lo sé. No podía meter ni los segundos saques. Si hubiese conectado algún primero, no habría cometido tantas dobles faltas. Evidentemente, es algo muy difícil de digerir. No fui capaz de soportar la presión como lo hice en los demás partidos y concentrarme simplemente en lo que tenía que hacer. Ha sido un golpe muy duro", confesó.