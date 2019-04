John Isner: "Roger estuvo demasiado bien"

Finalmente, John Isner se quedó sin la oportunidad de revalidar su título en Miami. El norteamericano cayó con claridad ante el suizo Roger Federer (6-1 y 6-4) y además acabó con molestias en la parte posterior de su pie izquierdo que deslucieron la parte final del encuentro. Ya en rueda de prensa, el de Greensboro no tuvo reparos en admitir la superioridad de su rival y reconoció que, pese a la lesión en el tramo final, probablemente tampoco le hubiese ganado.

"Roger estuvo demasiado bien. En los primeros cinco juegos, no me sentí mal físicamente, nada me estaba molestando. Simplemente, él me superó. Después vino el dolor en la parte superior del pie, veremos qué es lo que tengo. Espero que no sea nada, pero ya veremos. Es una sensación terrible, porque estás ahí abajo sólo y no tienes a nadie que te ayude. Jugar contra el mejor jugador de la historia, en una pista y un ambiente increíble y que el pie te esté matando. Con esto no quiero decir que si no me hubiese lesionado, hubiera ganado, eso no, quiero dejarlo claro. Pero creo que podría haber hecho que el partido fuese más interesante y divertido", sostuvo.

Mientras estuvo sano, el norteamericano vivió una auténtica pesadilla con su mejor golpe, un servicio que hoy fue totalmente neutralizado por un magistral Federer, especialmente en un primer set con hasta tres roturas de saque por parte del suizo. Así describió Isner la manera de restar del de Basilea. "Hay jugadores que me restan muy bien pero él lo hace de manera diferente. Por ejemplo, Novak (Djokovic) trata de golpear la bola, no simplemente bloquearla. Roger metió muchos restos dentro, pero la mayoría de ellos bloqueando la pelota. Reaccionó muy bien y muy rápido a mis servicios. Traté de salir rápido de la bola, especialmente en el primer juego, y comenzar a asentarme sobre la pista, pero no serví nada bien en ese juego y él me lo hizo pagar. Sabía que él iba a jugar muy bien hoy, que estaría fino al resto, pero, para ser honestos, no estuve a la altura en el primer set", aclaró.

Pese a ese amargo sabor que le deja el torneo, Isner se mostró muy contento de su rendimiento durante la semana y, sobre todo, con el cambio de sede, el Hard Rock Stadium, que, según él, ha favorecido mucho a los jugadores y a los aficionados. "Estoy muy contento con el cambio. Quiero decir, el ambiente que hubo hoy, no puedo decir lo genial que fue ver toda la cubierta superior llena, creo que fue fantástico y que los jugadores y los aficionados lo han disfrutado mucho. Con respecto al año pasado, ahora tenemos mucho más espacio, es simplemente increíble. Lo único que lamento es no haber podido jugar mejor hoy y darles algo más a los fans", finalizó.