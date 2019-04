Nadal: "Encontré el camino hacia la victoria en el momento justo"

Decimocuarta semifinal para Rafa Nadal en Montecarlo. El balear ha convertido en rutina lo que para la mayoría de los mortales sería algo imposible, aunque en esta ocasión le ha tocado sufrir más de la cuenta debido al buen hacer del argentino Guido Pella, 33 del ránking mundial, que tuvo una oportunidad de oro para, por lo menos, haberle robado un set al rey de la tierra. Finalmente, Nadal se recompuso para vencer por 7-6 (1) y 6-3 y lograr su acceso a la penúltima ronda. El español explicó sus sensaciones tras este duro encuentro en la rueda de prensa posterior.

"Ha sido un primer set muy duro, tanto a nivel físico como mental. Perder mis tres primeros turnos de saque fue duro, pero logré encontrar el camino hacia la victoria en el momento justo. Estaba 4-1 abajo y él tuvo dos bolas para ponerse 5-1, lo cual hubiera puesto el set prácticamente imposible. Tuve suerte y pude escapar de ese momento. A partir de ahí, mi nivel mejoró y estoy muy feliz de haber sacado el partido adelante. Estar otra vez aquí en semifinales significa mucho para mí", admitió el manacorí.

No fue ni mucho menos el mejor día de Nadal, pero aun así, el español logró salir indemne, aceptando que hay días en los que las cosas no te salen bien y que no queda otra que luchar al máximo y no perder la cara al partido: "El tenis tiene éstas cosas. Como jugador, tienes que aceptar cada situación. Cada día es diferente, cada rival también. Un día hace viento y al siguiente, ya no tanto. Un día te encuentras mejor y otros mal. Lo importante es que, al final del día, seas capaz de aceptar cualquier situación. Saber que cualquier cosa puede suceder, y después simplemente encontrar la manera de ganar aunque no tengas el día bueno. Partidos como este, por ejemplo, ayudan mucho porque, aunque no haya sido capaz de jugar a mi máximo nivel, sí he logrado darle la vuelta a la situación. Y eso sólo se consigue luchando por cada punto", sostuvo.

El número dos del mundo también tuvo palabras de elogio para Pella, de quien destacó su gran momento de forma y su buena racha en tierra durante esta temporada: "Es el número doce en la carrera hacia Londres. Está completando una gran temporada y ganando muchos partidos en tierra. Ha ganado en Sao Paulo y ha hecho semis en Buenos Aires. Llevaba muchos encuentros ganados de forma consecutiva y ha demostrado la gran confianza que tiene en estos momentos", declaró.

Por último, el balear no fue óbice a la gran derrota, la protagonizada por el número uno mundial, el serbio Novak Djokovic, frente al ruso Daniil Medvedev en otro de los partidos de cuartos de final de la jornada: "Ha debido de ser un gran partido. Parecía que Novak lo tenía controlado en el último set al haber ganado el segundo y con Medvedev algo cansado. Es cierto que con 2-1 se ha desconectado bastante, pero Daniil ha jugado muy bien, está jugando muy bien este año y en este torneo. Obviamente, cuando alguien del nivel de Djokovic pierde, es extraño porque es un jugador muy sólido, pero todos somos humanos. No sólo tú quieres ganar, también el que está al otro lado de la red quiere hacerlo. Así es como funciona esto, así es el deporte", finalizó.