Nadal: "Me voy contento, hoy sí que he competido al nivel que quiero"

Rafa Nadal llegará a Madrid sin levantar un título ATP en este 2019, pero según él mismo, sus sensaciones van a más pese a no poder disputar mañana la que hubiera sido su duodécima final en el Trofeo Conde de Godó. El balear se mostró contento de su nivel ofrecido en el torneo catalán en general, y de su partido de hoy ante Dominic Thiem en particular, destacando su mejoría en el juego con respecto a hace una semana en Montecarlo.

Sensaciones positivas: "No era una semana fácil, sobre todo al principio, pero he sentado unas bases muy positivas para salir adelante y poder aspirar a todo en los próximos torneos. Hoy ha sido el primer día en el que me he sentido capaz de competir al máximo nivel, al nivel que necesito jugar para llegar a conseguir los objetivos que me he marcado. He perdido ante un rival muy fuerte, uno de los mejores del mundo en tierra y he sido capaz de ser competitivo hasta el final. He vuelto a disfrutar del tenis".

Derrotas que ayudan a aumentar la confianza: "Hay derrotar que te pueden ayudar y la de hoy es una de ellas. Hacía tiempo que no jugaba así en tierra, ha sido mi mejor partido del año en esta superficie. Me he sentido como me quería sentir pero todavía no tengo ese nivel para aspirar a derrotar a un jugador como Thiem. Lo importante es que he vuelto a ser competitivo y estoy convencido de que, en adelante, lo seré aún más".

Diferencias entre Montecarlo y Barcelona: "Vaya por delante que una derrota nunca es buena, pero la de hoy no me ha hecho tanto daño como la de Montecarlo. Esta semana la dinámica y la forma de competir han sido totalmente diferentes. La derrota frente a Fognini me dolió como si se hubiera producido frente al 500 del mundo".

Recuperación a nivel mental: "Tras lo sucedido en Indian Wells, tuve un bajón anímico. La semana pasada todavía no estaba al 100% recuperado. Tampoco al principio de este torneo, pero he ido a más y siento que todo ha cambiado radicalmente. Ahora me encuentro en una posición de aspirar a cosas en las que no pensaba hace solamente unos días. Llegaba en un momento bajo de confianza pero esta semana me he recuperado. Sé que Madrid será complicado debido a las condiciones, pero la perspectiva es totalmente distinta a la de hace unos días. Más allá de ganar o perder, me siento otra vez con ganas e ilusión de competir. Si yo estoy al máximo nivel, soy capaz de aspirar a todo, especialmente sobre tierra".

Problemas al servicio: "He sacado mal, sobre todo con el segundo, lo que me ha limitado la confianza en el primero. Él siempre comenzaba los puntos con ventaja y yo no, esa ha sido la principal diferencia. Todo lo demás estuvo muy parejo".

Alabanzas hacia Thiem: "Thiem siempre juega muy bien en tierra. Hoy también lo ha hecho, pero yo no he jugado mal. Lo único que me ha faltado ha sido un poco más de confianza y tiempo para consolidar las cosas. Thiem es un gran jugador y un gran tipo".