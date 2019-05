Osaka: "El ambiente en Madrid es increíble, muy diferente al resto de torneos"

Ayer viernes tuvo lugar el 'Media Day' del Mutua Madrid Open en la perspectiva WTA. Una de las protagonistas del día, como no podía ser de otra manera, fue la actual número uno del mundo, la japonesa Naomi Osaka. En su primera intervención ante los medios de comunicación en esta edición del torneo madrileño, Osaka declaró que sus sensaciones son buenas pero que es cauta con respecto a la lesión en el abdominal que la obligó a abandonar la semana pasada en el torneo de Stuttgart.

Sensaciones y estado físico: "Mis sensaciones son buenas. No he sentido demasiadas molestias, pero sólo llevo un día en Madrid. Afortunadamente, todavía dispongo de un día más antes de debutar. No había sacado hasta hoy. Básicamente, he estado descansando. Estos tres últimos días he estado practicando mis otros grandes golpes, por lo que no ha sido un descanso absoluto. No he forzado la máquina, veremos cómo va, pero pinta bien".

El ambiente en Madrid: "Es muy diferente con respecto a los demás torneos. Hay muchísima gente, también procedente de las fases previas. Es cierto que mis experiencias previas aquí no han sido muy positivas, así que no puedo decir demasiado. Pero, en general, toda la gente con la que me he cruzado ha sido muy encantadora. Además, la comida es otro punto a favor".

Su aprendizaje en Stuttgart: "Creo que lo hice bastante bien allí. Jugué dos partidos realmente duros y estuve muy cerca del nivel que mostré en Melbourne. Fue una bonita experiencia y estoy deseando jugar mi próximo partido".

Primera vez en Madrid como número uno: "Pienso que sólo es una fase más de mi carrera. Me siento mayor y joven al mismo tiempo. Sé que todavía me quedan muchas cosas por aprender. Por supuesto que querría relajarme y simplemente centrarme en el tenis, pero no todo es tan sencillo como eso. Veo a todos esos jugadores que vienen y que han nacido en el 2000... Es una locura. Yo misma estaba en esa situación hace nada".

Su experiencia en la Rafa Nadal Academy: "Fue muy positiva. Es una academia muy grande, todo el mundo es encantador allí y hay un montón de jóvenes talentos. Me pareció muy interesante, ha sido la primera vez en una academia europea. La experiencia fue muy bonita, diferente".

El encuentro con Nadal: "Es una persona maravillosa. habló él más que yo, todavía no me lo creo. Ayer entrenó justo después de mi sesión y también se acercó a saludarme. Es algo increíble".