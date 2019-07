Roberto Bautista: "Me voy contento y con los deberes hechos"

Roberto Bautista no pudo con Novak Djokovic y se quedó a las puertas de poder disputar su primera final de Grand Slam. El español lo intentó hasta el final pero acabó cayendo en cuatro mangas (6-2, 4-6, 6-3 y 6-2) tras algo menos de tres horas de partido.

Muchas de las opciones del castellonense se empezaron a escapar en el tercer set, donde Djokovic estuvo algo más acertado en los momentos importantes. "Creo que merecí algo más en el tercer set. Fue el mejor parcial del partido. Me he visto en el tercer set que he merecido más y quizás si hubiese caído uno de esos dos puntos, me hubiese puesto en situación de ganar el tercer set y hubiera sido otra historia", comentó Bautista en la rueda de prensa.

Pese a colarse entre los cuatro mejores, el español aún no había disputado ni un solo encuentro en la pista central, factor sin duda a tener en cuenta. "Para mí ha sido el primer partido en la central, cosa que no es fácil. Ellos llevan toda la semana jugando en esa pista, creo que lo he hecho bien, sabia que el principio me costaría, pero eso no tenía que hacerme decaer la mentalidad. Pero pese a todo, me voy del torneo contento y con los deberes hechos", añadió.

Pese a que confiaba en hacer una buena actuación, las semifinales no estaban entre los mejores pronósticos del español, que tenía preparada su despedida de soltero. Es por ello que todos sus amigos se desplazaron desde Ibiza para animarle de cara al encuentro. "Vinieron por sorpresa y fue genial tenerlos entre el pubico. Ahora creo que me merezco unas vacaciones. Ellos han tenido una gran semana, estaban en Ibiza el miércoles, vinieron a ver una semifinal de Wimbledon y con suerte mañana estaremos de vuelta en Ibiza", concluyó.