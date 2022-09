“Momentos Federer”, unas líneas para entender la grandeza de Roger

A lo largo de las décadas en la competencia, Roger Federer logró cautivar a millones de personas, gran parte incluso que ni siquiera era fan del tenis. El suizo generó sensaciones, emociones y al ser un humano más, por supuesto, frustraciones.

Su exquisito estilo, con golpes precisos, ángulos considerados imposibles, su baile sobre la pista y otros atributos comenzaron a destellar desde los primeros años de la década del 2000. Quien se vio fascinado por el helvético fue el escritor David Foster Wallace y no dudó en dejar unas líneas en prosa para detallar lo que le generaba Roger.

El profesor y escritor estadounidense, fallecido en 2008, delineó lo que generaba Federer en sus primeros años en el circuito en el aficionado y lo denominó “Momentos Federer”.

“Se trata de una serie de ocasiones en que estás viendo jugar al joven suizo y se te queda la boca abierta y se te abren los ojos como platos y empiezas a hacer ruidos que provocan que venga corriendo tu cónyuge de la otra habitación para ver si estás bien. Los Momentos Federer resultan más intensos si has jugado lo bastante al tenis como para entender la imposibilidad de lo que acabas de verle hacer”, escribió el autor en un libro denominado “El tenis como experiencia religiosa”.

El texto trata, en gran parte, de la final que enfrentó en Wimbledon (2006) a Roger y Rafael Nadal. En aquel momento, la rivalidad recién comenzaba y todavía tendría capítulos históricos para el otrora “deporte blanco”.

