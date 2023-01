Murray vence a Kokkinakis en un juego épico

Andy Murray y el local Thanasi Kokkinakis protagonizaron una verdadera batalla de casi seis horas en la madrugada de Australia, en el marco de la segunda ronda del Abierto de Australia.

El juego se quedó como el segundo más largo del primer Grand Slam del año, con cinco horas y 45 minutos disputados, por detrás de la final de 2012, animada por Novak Djokovic y Rafel Nadal.

El duelo comenzó con mejores sensaciones para el aussie, quien comandó sirviendo en gran forma, hasta adueñarse de los dos primeros sets, por parciales de 6-4 y 7-6 (4).

En la tercera manga todo hacía parecer que el local enfilaba la victoria, incluso sirvió para ganar y pasar a tercera ronda, pero no lo logró. Andy resucitó y llevó el set al desempate, donde se impuso por 7-6 (5). En el cuarto parcial, Murray aprovechó el envión y se impuso por 6-3, para llevar la definición a un quinto y decisivo set.

Pasadas las 03:00 de Melbourne se disputó la quinta manga, a un ritmo frenético, con opciones para cada uno. El británico supo capitalizar recién en el onceavo juego, para ponerse 6-5 y sacar para superar a su rival. Andy sentenció su paso a la ronda de 32 con un revés paralelo que resultó letal; para estampar el 7-5.

"That's who I am." 🥰 You are a superstar, @andy_murray #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/tRnvhUoSmj

Ahora, tras un duelo realmente épico, Murray tendrá un durísimo rival, como es el caso del español Roberto Bautista Agut, quien llega de vencer a Brandon Holt en cinco mangas.

El nueve veces campeón del Abierto de Australia, Novak Djokovic, no la tuvo fácil ante el francés Enzo Couacaud, quien sobrepasó la clasificación para acceder a la llave principal del primer Grand Slam del año.

El serbio comenzó de la mejor manera el juego, embolsándose la primera manga por score de 6-1. El galo consiguió reponerse en la segunda manga y llevar la definición al desempate, donde se impuso por 7-5.

Nole, un viejo zorro de los cinco sets, no se echó para atrás, sino muy por el contrario, comenzó a enfilar mejores tiros y ganó con claridad en las dos siguientes mangas, por 6-2 y 6-0, sin embargo no se puede dejar de reconocer el gran trabajo de Couacaud, tratando de contener el juego del 21 veces campeón de Grand Slams.

Novak moves on 💪



The 9x champion beats Couacaud 6-1 6-7(5) 6-2 6-0 and will play Grigor Dimitrov in the third round.@DjokerNole • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/VMOcZklPlC