Alcaraz se impone en la final de Buenos Aires

Carlos Alcaraz se estrena este año en el torneo de Buenos Aires al imponerse dos sets a cero ante Cameron Norrie (6-3 7-5) en un muy buen partido por parte del murciano, cerrando una semana en la que ha demostrado estar a su mejor nivel preparado para próximos retos en esta temporada. Si bien es cierto que arrancó un tanto dudoso ante un Norrie dominante en los primeros compases, el murciano fue de menos a más sacando su mejor tenis sin fisura alguna.

La final dio inicio con el murciano tapado por el tenis del británico, que dominaba sin piedad con la derecha en el primer turno de saque. Solventado ese desbarajuste se inició un bonito intercambio de drives. Alcaraz golpeaba sin piedad ante un Norrie que tuvo medianamente claro como enfocar el partido, aunque tuvo que subir ligeramente en intensidad. Pese a ello, no dejó tomar la iniciativa al tenista de El Palmar desplegando un recital de buen juego en el que destacaban las dejadas, voleas y saques variados.

Conforme avanzaba la final se disiparon las dudas de Carlos a la par que su rival se encontraba sólido con su juego. Pese a que podía parecer que la final sería más dura para beneficio de Norrie, el tenista español no hizo más que despertar. Carlos desesperaba poco a poco a su rival consiguiendo el break, con lo que a su rival no le quedaba otra que esperar su oportunidad. Alcaraz pasaba de la defensa al ataque en décimas de segundo metido plenamente en el partido sellando el primer set con doble rotura por 6 juegos a 3.

Norrie le planta cara en el segundo set, pero desaprovecha su mínima oportunidad

El segundo set no podía iniciar mejor para Alcaraz, ya que pese a que la intención de Norrie fuese la de plantarle cara y hacer como si el primer set no hubiese pasado, acabó llenando su estadística de errores no forzados concediendo a la primera su saque. Carlos hizo lo que quiso con su saque y derecha, que fue creciendo en las pistas de Buenos Aires desde su primer partido en segunda ronda. La grada disfrutaba del partido y el espectáculo que ofrecía el español. Norrie no pasaba su mejor momento al otro lado de la red pero se iba animando mientras estaba al servicio ya que sacaba adelante sus juegos. Cuando daba la sensación que Alcaraz tenía dominado a su rival, Norrie se llevó tres juegos consecutivos. Las dudas pasaron a la raqueta del murciano en el peor momento aprovechándolo Norrie para conectar su mejor tenis. Pero Carlitos resurgió logrando de nuevo otro break en el punto clave cerrando el partido con una dejada marca de la casa.

Carlos disputará la siguiente semana Rio de Janeiro

En cuanto acabó la final, el campeón comentó que “Estoy contento con mi nivel de toda la semana, salgo a ganar todos los torneos y creo que quedó demostrado. Me quedo con el cariño de la gente y fue un gusto jugar en Buenos Aires” afirma al público que estuvo animándole durante toda la semana. Acto seguido, Carlos viajará hasta Rio de Janeiro donde debutará el martes ante el tenista local Mateus Alves.