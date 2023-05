Rafael Nadal, sin ritmo, tampoco estará en Roma

Está en duda si el español Rafael Nadal jugará Roland Garros en Francia, Grand Slam que lo tuvo 14 veces como campeón. Una lesión caprichosa en la cadera lo obliga a retirarse del Masters 1000 de Roma, Italia, que inicia la próxima semana.

El 22 veces campeón de Grand Slam sufrió inicialmente una lesión de grado dos en el flexor de la cadera izquierda en enero durante el Abierto de Australia, torneo sobre pista dura en el que finalmente perdió 4-6 4-6 y 5-7 en la segunda ronda frente al estadounidense Mackenzie McDonald.

Diez veces campeón del Masters de Roma, “Rafa” reveló que su cadera ha tardado más de lo esperado en sanar por completo.

“Lamento mucho anunciar que no podré estar en Roma”, confirmó el estelar tenista de 36 años, en sus redes sociales.

“Todos sabéis cuánto duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los italianos”, lamentó.

Añadió que la lenta recuperación le ha impedido entrenar a un alto nivel.

“A pesar de haber notado una mejoría en los últimos días, son muchos meses sin poder entrenar al mejor nivel y el proceso de readaptación tiene sus tiempos y no me queda más remedio que aceptarlos y seguir trabajando”, explicó el tenista, que no ha podido reaparecer en la gira de tierra batida.

Hace dos semanas, optó por ausentarse del Mutua Madrid Open, todavía aquejado por los problemas que está experimentando en la cadera.

Roland Garros está programado comenzar el 28 de mayo. Ha jugado el clásico torneo parisino todos los años desde 2005, pero el estado actual de su cadera hace dudar de su participación para este año, aunque todavía no se ha expedido públicamente si jugará en París.

Nadal fue el número uno del mundo, pero actualmente ocupa el puesto 14, previéndose una caída más pronunciada fuera del top 10 tras 18 años.

Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos sabéis cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos. pic.twitter.com/attH8MQWU4 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 5, 2023