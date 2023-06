Mayar Sherif se impone en el Open Internacional de Valencia

Valencia buscaba campeona esta jornada de domingo de la segunda edición de este torneo de categoría 125 en un partido que enfrentaba a Marina Bassols y Mayar Sherif. En el caso de Marina, llegaba a la final tras eliminar a Tamara Korpatsch en semifinales mientras que la egipcia eliminó en la penúltima ronda a la argentina Nadia Podoroska. El cara a cara entre ambas tenistas hasta entonces había un único precedente, en 2020, donde ganó la egipcia.

Sólido inicio de Mayar Sherif y mayor contundencia en el segundo set

El encuentro por el título inició muy bien para la nacida en El Cairo, al lograr el juego inaugural del partido. Acto seguido respondió Marina Bassols, que vería como su rival lograba dos juegos consecutivos, con una rotura de saque de por medio. Después contraatacaría Marina Bassols, recuperando el saque que cedió. No obstante, la egipcia aprovechó una inercia positiva tres juegos para aprovechar su único punto de set cerrando la primera manga por 6-3 en 53 minutos para la africana.

Domina Mayar 🔥



🇪🇬 @MayarSherif_1 se quedó el primer set de la final del #BBVAOpenVal ante Bassols por 6-3. pic.twitter.com/mywq9RrwM0 — BBVA Open Internacional de Valencia (@BBVAopenVal) June 18, 2023

El segundo set inició de la misma manera que el primero, con Sherif mandando en el marcador, si bien es verdad que respondió pronto Bassols, aunque al final no sirviera de mucho. Sherif encadenó dos juegos con otra rotura incluida para mandar 3-1 en el electrónico. En ese punto llegó varios intercambios largos de lado a lado en la que la anfitriona no pudo recortar diferencias. Por ello, la número 40 del ránking WTA decidió no esperar más para llevarse el partido y por lo tanto el torneo, aunque tuvo que esperar al cuarto punto de partido, todo sea dicho.

C A M P E O N A



🇪🇬 @MayarSherif_1 conquista el título 🏆 en el #BBVAOpenVal, tras superar a Bassols por 6-3, 6-3. pic.twitter.com/k6MHuWtiyG — BBVA Open Internacional de Valencia (@BBVAopenVal) June 18, 2023

La egipcia se acerca al top 30 con este título

Si es cierto que tras esta semana todo se mantiene igual en el top 10, no se puede decir lo mismo si nos enfocamos en el top 30, ya que con esta victoria la egipcia, que inció la semana como número 40 del mundo subirá nueve puestos tras ganar el BBVA Open Internacional de Valencia sumando 131 puntos, por lo que saldrá de España con muy buen sabor de boca.