Rodrigo Pacheco cae en primera ronda del Abierto Los Cabos 2023

En el marco del segundo día de actividades en el Abierto Los Cabos, el joven mexicano de apenas 18 años, tuvo la oportunidad de participar en el torneo ATP 250 en su país de origen al recibir su 'wild card'.

Con nada que perder y mucha experiencia que ganar, Rodrigo Pacheco salió a jugarse cada bola mostrando un muy buen nivel de tenis, compitió con gran destreza todos los puntos y sorprendió en más de una ocasión durante el primer set al tenista chileno Nicolás Jarry, actual número 28 del ranking mundial ATP.

Rodrigo Pacheco dio una gran exhibición, aprovechando las oportunidades dentro del partido para seguir soltando cada vez más su juego ofensivo. Sin duda fueron los primeros 4 games disputados donde pudimos observar a un mexicano echado mucho más hacia delante, manteniendo un ritmo alto de exigencia e incomodando en la medida de lo posible a su rival. Sin embargo, para el quinto game del primer set, Nicolás Jarry pudo realizar el primer 'break' del partido, algo que hasta ese momento no disminuyó la intensidad del mexicano, ya que más adelante estuvo cerca de acercarse a un posible 4-5, sin embargo, erró puntos claves que le dieron el primer set al chileno.

Para el segundo set, el mexicano arrancó perdiendo su saque, algo que de inmediato fue un catalizador para Nicolás Jarry, que a partir de ahí supo ejercer su superioridad y experiencia, alejándose por mucho en el marcador, finalizando con un 6-1 a su favor y ganando así el pase a la siguiente ronda del torneo de Los Cabos en México.





The journey of Rodrigo Pacheco 🇲🇽 has come to an end.#LosCabosTennisOpen | #StayInTheGame pic.twitter.com/ob6HIuQYlE