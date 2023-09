Djokovic triunfa en el US Open y ensarta su Grand Slam 24

Novak Djokovic y Daniil Medvedev llegaron a la final del US Open en un gran nivel. El serbio arrolló a Ben Shelton, mientras que el ruso logró vencer claramente al número 1 del mundo Carlos Alcaraz.

El duelo en el Arthur Ashe fue dominado en el inicio por Nole, quien rápidamente se ubicó 3-0 arriba en el score. Luego manejó la diferencia y logró embolsarse la manga por 6-3, sin mayores sobresaltos. El 23 veces campeón de Gran Slams, hasta ese momento, demostró que estaba mentalizado, sereno y dispuesto a ir por todo, pero con calma.

En el segundo parcial, el trámite del duelo se emparejó, pero nuevamente fue el serbio el ganador. En más de una hora y 40 minutos, el desempate fue para el campeón, quien de esta manera encaminaba su gran victoria. El score final fue de un ajustado 7-6 (5).

Hasta ese momento del encuentro, el ruso no pudo resolver las subidas a la red de un Nole que se mostraba sólido a pesar del notorio cansancio.

En el descanso, al final del segundo set, Daniil recibió atención en uno de los hombros, por una dolencia.

En el tercer set, Nole sacó a relucir su chapa de campeón, dejando en claro que era el mejor preparado para hacerse con el título. Consiguió quiebres para desnivelar y sentenciar el 6-3, 7-6 (5) y 6-3.

