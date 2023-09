Sólida presentación de Eugenie Bouchard en WTA 1000 de Guadalajara

En el primer día de actividades del torneo WTA 1000 de Guadalajara, la tenista canadiense que recibió wild card, Eugenie Bouchard logra su pase a segunda ronda desplegando un juego sólido y constante en un partido que sin mucho tenis le bastó para ser superior al principio del partido y que terminó con complicaciones para lograr cerrar la victoria ante la mexicana Renata Zarazúa con marcador final de 6-1/ 7-6(4).

A base de un buen despliegue de combinaciones de derecha, Bouchard fue ganando rápidamente los primeros games del partido, aprovechando el nerviosismo de su rival, con la que acumulaba un récord de 0 ganados y 2 perdidos en sus últimos encuentros con la tenista mexicana. Por su parte Zarazúa inició muy errada en su juego, cediendo muchos puntos y con una gran dificultad para poner la pelota en juego, lo que le fue dando tranquilidad y a su vez libertad para ser más propositiva en sus golpes a la canadiense.

De esta manera Eugenie Bouchard a base de mantener la pelota en juego logró cerrar sus dos oportunidades de break en el primer set, ganándolo por 6-1.

Posteriormente la Zarazúa solicitó la asistencia médica por un problema en la zona lumbar, que a sus comentarios al personal médico aseguraba molestias al girar a su lado izquierdo, lo que le afectaba al atacar las bolas en su revés. Pese a la molestia en su espalda baja, la tenista mexicana continuó en el partido.

Fue para el segundo set que la mexicana se respaldaría del gran apoyo en la grada por parte de su público mexicano que la alentó a continuar y buscar la remontada, esto anímicamente le funcionó a Zarazúa, alargando el partido hasta el tie-break.

Ya en tie-break los nervios se volvieron a presentar en Renata, algo que Bouchard tomó a su favor y pese al público en contra que alentaba a la local, pudo concretar la victoria y ganar su pase a segunda ronda con un contundente saque ace.

An ace to close it out 💥@geniebouchard is into Round 2 in Guadalajara!#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/b0ua73Ibj2