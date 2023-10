Llega el décimo título ATP para Jannik Sinner en Viena

Luego de una destacada participación en Viena, Sinner lográ su décimo título dentro del tour ATP, en esta ocasión dentro de la temporada indoor ante un jugador sumamente complicado como lo es el tenista ruso Daniil Medvedev que también atraviesa un gran momento durante el año actual.

Con este triunfo el italiano, continúa mejorando su ya destacado 2023, como uno de los mejores años de su corta carrera tenística, alcanzando su cuarto título ATP en el mismo año, todas en superficie de cancha dura, campeonando en el ATP 500 de Pekín, el M1000 de Canadá y el 250 de Montpellier.

Por segunda ocasión consecutiva Sinner vence al ruso Daniil en instancias finales de un torneo ATP, siendo el campeonato ATP 500 en asía, la primer final en donde logró vencerlo.

El tenista ruso Daniil Medvedev llegó a la final del Erste Bank Open como favorito y campeón defensor de la corona, teniendo a la cuarta mejor raqueta del mundo como rival y segundo mejor sembrado del torneo.

Con un primer set lleno de mucha competencia, los tenistas no bajaron su intensidad, concluyendo con una ligera victoria del italiano en ‘tie break’.

El ruso pudo acercarse para la segunda parte del encuentro, concretando un total de ocho aces, con una velocidad máxima de hasta 208km/h y 13 golpes ganadores.

Ya en el ocaso del encuentro en Austria, Medvedev fue el jugador con más dobles faltas (5), disminuyendo también su cuota en golpes ganadores (6), contra un total de 15 del italiano. Sinner empezó a hilar muchos puntos en red (10 de 12) lo que le favoreció al ir separándose de apoco en el marcador.

Luego de tres horas y cuatro minutos de partido, el campeonato se quedó en manos del tenista italiano, concretando su cuarto campeonato en el año dentro del tour ATP con un 7-6(7) / 4-6 / 6-3.

THE ITALIAN JOB 🏆@janniksin knocks down Medvedev in a 7-6(7) 4-6 6-3 epic to clinch the Vienna title!#erstebankopen pic.twitter.com/PzgdgnG0OS