Los triunfadores de la World Tennis League

La temporada 2024 de tenis comienza a acercarse y los tenistas siguen preparando la pretemporada para llegar en buena forma al inicio del año. En esta semana se ha celebrado la World Tennis League en Emiratos Árabes Unidos donde se han celebrado las finales.

La estadounidense Sofia Kenin ha sido la principal triunfadora ganando en la categoría femenina al vencer a la número 2 del mundo, Sabalenka por 6-4. Rompió Kenin en el quinto juego y a partir de ahí se llevó la victoria. Un torneo de exhibición excelente para la número 33 del mundo que ha ganado todos los partidos de este World Tennis League. Además, también venció junto a la joven Mirra Andreeva, venciendo en la final del doble femenino por 7-5 a la pareja Sabalenka-Badosa.

Paula Badosa a pesar de caer en el dobles femenino, logró ganar en la final de mixtos con Stefanos Tsitsipas. Vencieron en el tie-break a Andreeva y Daniil Medvedev. La tenista española junto al griego han ganado todos los encuentros que han jugado juntos en esta World Tennis League.

En cuanto a la final del cuadro masculino, el búlgaro Dimitrov le ganó a Andrey Rublev por 3-6. A pesar de que empezó el tenista ruso con un 2-0 en el marcador, dos breaks seguidos de Dimitrov le dieron el triunfo e incluso acabó cerrando el duelo con el resto. Antes en el duelo de dobles masculino, el ganador fue Rublev junto a su amigo y compatriota Daniil Medvedev se impusieron por 6-3 en 26 minutos a la pareja formada por Harris-Dimitrov.

