Serbia se clasifica a los cuartos de final de la United Cup

Serbia ha logrado este martes la clasificación a los cuartos de final de la United Cup. Los serbios han vencido a República Checa por 2-1 y sumada su victoria contra China avanzan de ronda. Su próximo rival será Australia.

El día no comenzó bien para el equipo serbio en el encuentro entre Marketa Vondrousova y Olga Danilovic. En el primer set, la número siete del mundo se impuso en tan sólo 35 minutos por un 6-1. Danilovic reaccionó en el segundo set para logar la igualada y forzar la tercera manga. Primer set, que gana la tenista serbia en partido individual después de caer en dos sets contra Zheng. En el set decisivo, ambas tenistas empezaron rompiendo. Dos veces más aprovechó bolas de rotura, Vondrousova para llevarse la victoria y dar al equipo checo el primer punto en esta United Cup.

Novak Djokovic volvió al rescate de Serbia frente Lehecka, en el primer duelo entre el de Belgrado y el checo. Novak fue muy superior en el primer set, venciendo por 6-1 en tan sólo 35 minutos. El segundo set, Jiri Lehecka mostró un mejor nivel y venció en el tie break. El número 1 del mundo, volvió a enseñar su versión arrolladora en el tercer set y así lo hizo para llevarse la victoria con otro 6-1.

Serbia en el encuentro de dobles necesitaba ganar o al menos sumar un sets para tener esperanzas de lograr el pase a los cuartos de final. Antes de empezar el encuentro, contratiempo debido a que Novak Djokovic sufrió unos dolores en su muñeca derecha y tomó la decisión de no jugar. Lo sustituyo Hamad Medjedvovic, que junto a Olga Danilovic hicieron una épica para llevarse el encuentro. Tras un 4-6 para los checos Kolodziejova y Nouza en el primer set, en el segundo lograron llevárselo en el tie-break. Por si no era poca cerraron el broche venciendo en el super tie break.

Team Serbia pull a rabbit out of the hat to win the mixed doubles 4-6 7-6(2) [10-8] and finish on top of Group E.#UnitedCup pic.twitter.com/VLhtfh22Xm