La Serbia de Novak Djokovic cae eliminada de la United Cup

Australia ha dado la sorpresa al eliminar a Serbia en los cuartos de final de la United Cup 2024. Es cierto, que los australianos contaban con el apoyo de la afición, pero Serbia tenía al número 1 del mundo en su plantel para llevarse la eliminatoria. Finalmente, los locales vencieron en los tres partidos y se hacen por un puesto en las semifinales.

Novak Djokovic abría la jornada y era la principal esperanza para que los serbios sumarán su primer punto. El tenista nacido en Belgrado se quedó muy lejos de su nivel y no pudo contra un Alex de Miñaur, que logró la victoria más importante de su carrera profesional. Las molestias de Djokovic en la muñeca se hicieron visibles durante varios momentos, incluso tuvo que pedir asistencia médica. No estuvo cómodo en ningún momento y no logró ni una sola opción de rotura. Finalmente, Miñaur se llevó el duelo por un doble 6-4.

Novak Djokovic siendo atendido por sus dolores en la muñeca. Foto: Getty Images

Por si estaba ya la eliminatoria difícil para Serbia tras perder el primer encuentro, más se puso al conocer que Olga Danilovic no iba a participar. La joven tenista, que no había ganado en ninguno de los dos partidos individuales fue reemplazada por Natalija Stevanovic. Papelón para la número 184 del mundo, que debutaba en esta competición y se vio superada en todo momento por Ajla Tomljanovic, que fue empujada por la afición australiana. Doble 6-1 para Tomljanovic, que ganaba en cada intercambio de golpe. Mientras que Stevanovic, sólo fue capaz de ganar un juego con el servicio en el encuentro.

Ajla Tomljanovic o Natalija Stevanovic tras el partido: Foto: Getty Images

Con las dos victorias individuales la eliminatoria ya estaba resuelta para Australia. Aunque se jugó el encuentro de dobles, pero se cambiaron las parejas viendo que la eliminatoria estaba resuelta. La pareja australiana formada por Matthew Ebden y Storm Hunter vencieron por doble 6-3 a los serbios Dejana Radanovic y Nikola Cacic.

Grecia o Alemania en semifinales

Australia espera rival en las semifinales, donde también está ya Polonia, que ha ganado a China. Del ganador del duelo entre Grecia y Alemania, que se disputará el próximo viernes, saldrá el rival del equipo australiano.