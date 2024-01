Rafa Nadal arrasa y logra billete para los cuartos de final

Otra victoria más de Rafa Nadal en su vuelta a la competición. El español ha vuelto a mostrar un buen nivel, a pesar de que bajó algo a mediados del segundo set, ha derrotado a Jason Kubler por 6-2 y 6-1 en 1 hora y 21 minutos.

El inicio fue espectacular de Rafa Nadal, que en su primer punto del encuentro logró un saque directo. Tras ganar de manera sólida, logró romper en el primer juego al resto. En el cuarto juego volvió a romper, a pesar de que Kubler tuvo varias oportunidades de cerrar el juego, pero no la aprovechó. Finalmente, con una volea alta pudo ponerse con un 0-4. El tenista australiano logró ganar su primer juego del encuentro tras pedir atención médica por molestias en el codo derecho. Incluso se puso con un 0-40, pero el de Manacor levantó tres bolas de rotura para llevarse el primer set.

A Nadal le señalaron un warming por llegar tarde, después de ir al baño tras acabar el primer set para cambiarse, debido a la alta humedad en la pista. El ex número 1 del mundo respondió rompiendo en el primer juego del segundo set con un juego en blanco. Con la ventaja en el marcador el español bajó al nivel, se le vio menos sólido y eso propició otra bola de rotura de Jason Kubler, pero de nuevo la salvó Rafa.

Cuando parecía que tenía controlado el juego Jason Kubler con un 40-15. Nadal no lo vio acabado y atacó con el resto para acabar dándole la vuelta al juego y acabar rompiendo. Luego no pudo ser de otra manera, lo cerró con el servicio el encuentro para lograr la segunda victoria de este 2024.

Quarter-Finals Calling! 🤙@RafaelNadal takes out Kubler 6-1 6-2 to advance in Brisbane#BrisbaneTennis pic.twitter.com/zqytq2ztS4