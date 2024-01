Rafa Nadal cae y su físico preocupa

Primera prueba de fuego para Rafa Nadal en su regreso a las pistas. El español la ha superado con nota, a pesar del resultado. Competió muy bien en los dos primeros sets, pero en el tercero, el cansancio y los problemas físicos se hicieron notar para el tenista español. Finalmente, la victoria se la llevó Jordan Thompson por 7-5, 6-7 y 3-6. Aunque lo peor del encuentro para el de Manacor, no fue la derrota sino esas molestias en el mismo lugar, que le ha dejado sin competir casi un año.

Se notó desde el principio, que Rafa sabía, que Jordan Thompson, no era como sus dos primeros rivales, y que este si se lo iba a poner difícil. Sin embargo, su arranque fue muy bueno poniendo casi todos primeros servicios y provocando que no pudiera restar su rival. Mientras que el ex número 1 del mundo, hoy restó desde mucho más atrás que sus dos primeros partidos. Cuando al español no le entraban el primer servicio, le llegaron las dudas, debido a los restos ganadores del australiano. Eso le propició en el séptimo juego la rotura de Thompson. Sin embargo, la reacción llegó instantáneamente. Con un buen passing paralelo colocó el 4-4. Con el 6-5 en el marcador, apretó los dientes Rafa Nadal con el resto para romper el servicio y llevarse el primer set por 7-5.

Tres bolas de partido, que podrían haber cambiado todo

Tras un buen arranque de los dos en el segundo set, en el tercer juego legó la primera oportunidad de rotura para un australiano, que con el paso de los minutos fue subiendo el nivel. En el siguiente juego, las oportunidades de rotura llegaron para Nadal, pero las tres la levantó Thompson. A pesar del tiempo jugado, ambos decidieron dar un paso más. Y ahí tuvo una gran oportunidad Rafa de cerrar el encuentro, pero su volea se fue a la red. En el tie break se decidió la segunda manga, que se acabó llevando Thompson para forzar el tercer set. Eso si, Nadal empezó con un 3-0 y tuvo dos bolas de partido, una de ellas con el servicio. No acertó y el que si lo hizo fue el australiano.

​ Jordan Thompson en el partido contra Rafa Nadal. Foto: Getty Images

En el tercer set, llegaron los problemas físicos y el cansancio. Thompson algo más fresco lo aprovechó para romper el servicio en el cuarto juego y ponerse por delante. Un juego más tarde, saltaron las alarmas, ya que Rafa pidió atención medica y se tocaba la cadera. Como ha anunciado después del encuentro, los problemas han sido el mismo lugar donde hace poco más de un año le dejaron sin poder jugar durante el 2023, aunque ha explicado que espera "que la sensación se vaya" para poder estar en el Open de Australia. Volvió tras ser atendido a la pista donde Thompson cerró el encuentro.

​ Momento en el que Rafa Nadal se tocaba en la cadera. Foto: Getty Images

Tocará esperar con paciencia si esos problemas remiten para Rafa y pueda estar en el primer Grand Slam del año. Mientras que el australiano Jordan Thompson se medirá este sábado a Dimitrov en la segunda semifinal del ATP Brisbane.