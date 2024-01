Rune y Dimitrov se citan en la primera final del año

Sin sorpresas en el ATP Brisbane, ya que Holger Rune y Grigor Dimitrov han sellado sus pases a la final tras derrotar a Safiullin y Thompson, respectivamente. Este domingos los dos tenistas buscarán ganar su primer título del 2024.

Holger Rune es el favorito para llevarse este título y en la semifinales ha sufrido, pero se ha impuesto en dos sets por 6-4 y 7-6. El danés rompió en el primer juego del encuentro y eso le bastó para llevarse la primera manga. En el segundo set volvió a romper en el primer juego, pero esta vez Roman Safiullin se lo devolvió y forzó el tie break donde el número número 8 venció por 7-0.

Grigor Dimitrov ha realizado un buen papel en el ATP Brisbane donde sólo ha cedido un set y fue en su primer encuentro frente Andy Murray. En el día de hoy ha superado a Jordan Thompson por 6-3 y 7-5 en poco menos de 2 horas. El australiano acuso el largo partido contra Rafa Nadal en los cuartos de final. En el segundo set, todo estaba igualado hasta el sexto juego donde el búlgaro rompió y acabó sacando para lograr el billete a la final.

