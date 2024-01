Rybakina presenta su candidatura para Melbourne

Elena Rybakina se ha llevado el primer título del 2024 en el WTA Brisbane y el sexto de su carrera profesional. La tenista kazaja ha arrollado venciendo en dos sets en 1 hora y 10 minutos.

Ambas tenistas eran las cabezas de serie de este torneo y no han decepcionado, cumpliendo las expectativas y llegando a la final. Las dos han realizado un excelente papel llegando a la última ronda del torneo sin ceder un sólo set.

En el primer set, sólo ha ido una tenista en la pista y ha sido Elena Rybakina, que no ha cedido ni un sólo juego. 6-0 en escasos 25 minutos para la número cuatro del mundo. Se vio a Sabalenka con molestias físicas y muy mermada durante todo el encuentro, incluso tuvo que pedir asistencia médica.

En la segunda manga comenzó con el mismo guion, logrando un break tempranero para ponerse con un 0-2. Reaccionó la número dos del mundo para lograr su primera rotura. Aunque no le dio tiempo a saborearlo a Sabalenka, porque un juego más tarde volvió a romper Elena. A partir de ahí, la kazaja muy sólida con el servicio, logrando siete aces, cinco de ellos en el segundo set, logró cerrar la final con un 6-3.

A trophy worthy of a smile 😉🏆



Elena Rybakina puts on a masterclass against Aryna Sabalenka 6-0, 6-3 to claim career title No.6 in Brisbane!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/cN0OiJ3r8E