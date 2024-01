Rafa Nadal anuncia que no participará en el Open de Australia

Rafa Nadal ha anunciado en este domingo en sus redes sociales que no estará en el Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada. Apareció en el ATP Brisbane, después de casi un año sin estar en las pistas. En este torneo volvió a competir y las sensaciones fueron positivas tras derrotar a Thiem y Kubler. Sin embargo, en cuartos de final se enfrentó a Jordan Thompson en un duelo de alta intensidad de casi 3 horas y media de duración y ahí el español notó molestias físicas durante el tercer set. Con este será el 16º Grand Slam que se pierde el español a lo largo de su carrera deportiva.

El ex número 1 del mundo ha comunicado que sufre un "microdesgarro en un músculo". Sin embargo lo positivo, que esa lesión no es en el mismo lugar que le tuvo apartado de las pistas casi un año entero. Ha explicado que no está preparado "para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de cinco sets. Vuelvo a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar".

"He trabajado muy duro durante el año para este regreso y como siempre mencioné mi objetivo es estar en mi mejor nivel en 3 meses. Dentro de la triste noticia para mí por no poder jugar frente al increíble público de Melbourne, esta no es una mala noticia y todos seguimos siendo positivos con la evolución de la temporada", añadió el balear.

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

